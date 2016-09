Студенти по мода от Югозападния университет „Неофит Рилски“ показаха четири колекции на SOFIA FASHION WEEK AW 2016

Студенти от специалност "Мода", с ръководител Мария Онтева, представиха отлично Югозападния университет "Неофит Рилски" в четвъртата вечер от програмата на SOFIA FASHION WEEK AW 2016, отредена за млади таланти и дизайнери. По традиция проф. Любомир Стойков откри вечерта на младите дизайнери. Талантливите студенти от Югозападния университет представиха четири колекции – „ЛУТОРКИ“, „THE LIFE OF MY DREAMS“, „VENTURO“ и „SENZA IDEOLOGICA“. Колекция „ЛУТОРКИ“ е дело на Вяра Маринова, Димитрина Николова, Звездимира Десподова, Татяна Донкова и Михаела Георгиева, и е вдъхновена от традиционната българска носия. „THE LIFE OF MY DREAMS“ е една сбъдната мечта на талантливата студентка Ива Пачева. Колекцията на Ирина Ваклинова, Вяра Маринова, Димитрина Николова – „VENTURO“ се отличи с изчистени силуети и акценти върху екстравагантни конструкции. Пъстрата колекция изведена от бялото – „SENZA IDEOLOGICA“ е създадена от младата дизайнерка Йорданка Ангелова. Дефилето на студентите от Югозападния университет бе заснето от фотографите Кристиан Спасов и Ангел Спасов, студенти от втори курс, специалност "Филмово и телевизионно операторство". Още за: студенти ЮЗУ програма вечер дизайнери колекция Още от: Общество



