Студенти от специалност „Съвременна хореография“, с ръководител проф.д.изк. Анелия Янева ще участват в традиционната годишна изложба на Арт ателие „Дон Кези”, която ще се състои на 21.04.2017 г. (петък) от 17:30 часа в изложбена зала „Джамията”, гр. Дупница. Изложбата се организира от Елена Марулевска – ръководител на Арт ателие „Дон Кези“, с любезното съдействие на Община Дупница.

Възпитаниците на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще представят три постановки, които включват различни стилове - фламенко, бачата, салса, модерн, сценичен вариант на испански танц. Програмата на талантливите студенти включва:

* БАЧАТА И САЛСА В ДУЕТ – по музикален колаж. Хореография: Елена Кацарска. Танцуват: Елена Кацарска (студентка от специалност „Съвременна хореография“) и Злати Димитрова (от танцов клуб „Абракс“, Дупница)

* СЛУЧАЙНА СРЕЩА – по изпълнение на Oh Wonder - Lose it. Хореография: Анна Алачева. Танцуват: Анна Алачева и Мария Ангелова (студенти от специалност „Съвременна хореография“)

* КАРМЕНСИТИ – по музикален колаж. Хореография: Елена Кацарска, Надя Здравкова и Чан Тхе Чунг. Танцуват студенти от специалност „Съвременна хореография“ – Елена Кацарска, Мария Ангелова, Анна Алачева, Ети Борисова, Александра Петрова, Елена Вълчева и Таня Тренева.

М. Иванов