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Силно представяне на мотоклуб "Калабак" - село Самуилово в Гевгелия, Македония


28 ноември 2016 10:54   281 прочита



Състезателят Кристиян Толев от мотоклуб "Калабак" - село Самуилово грабна трета награда в категория MX-85 на вътрешното мотокрос първенство "MX Race" проведено в Гевгелия, Македония. Малко късмет не достигна на четиринадесет годишния състезател от село Самуилово, за да вземе първото място. Но то пък бе взето от неговия съотборник от мотоклуб "Калабак" състезателя Димитър Грозданов.

Велик Кличуров отново от мотоклуб Калабак" - село Самуилово взе първо място в категория MX и трето място в категория MX Open. Първо място в категория MX-2 бе завоювано от бившия състезател на мотоклуб "Калабак" Станислав Цеклеов.

Състезателите от мотоклуба в село Самуилово показа сила и достойнство, за това се завърнаха с толкова много награди от престижния мотокрос в Гевгелия / Македония/.

Ани Георгиева

Още за: представяне  мотоклуб  Калабак Още от: Общество

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