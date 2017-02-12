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Шофьори от Пиринско се сдобиха с бързи производства заради нарушения на пътя


14 февруари 2017 10:43   924 прочита



Бързи производства за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 от НК са образувани срещу следните водачи на МПС:

На 13.02.2017г. около 09:30 часа по пътя между гр.Гоце Делчев и с.Добротино, В.Ш./35г./ от с.Лъжница, общ.Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ без съответното свидетелство за правоуправление.

На 13.02.2017г. около 12:20 часа по ул.“Битоля“ в гр.Петрич, П.М./62г./ от гр.Петрич е управлявал мотоциклет „Пиаджо” без съответното свидетелство за правоуправление.

На 13.02.2017г. в с.Горно Драглище, Н.П./46г./ от с.Баня е управлявал лек автомобил „Форд“ без съответното свидетелство за правоуправление.

На 12.02.2017г. около 09:30 часа по пътя между гр.Мелник и с.Лозеница, П.Л./45г./ от с.Катунци е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ без съответното свидетелство за правоуправление.

Петър Иванов

Още за: шофьори  производства  нарушения Още от: Общество

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