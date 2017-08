С изпълнение на Лунната походка най- добрата българска футболистка Евдокия Попадинова се придвижи в последните метри до родната къща на музикалната легенда Майкъл Джексън в Гери, щата Индиана.

Родената в Хаджидимово състезателка бе повече от щастлива, след като изпълни една от мечтите си да види родната къща на Майкъл. Кралят на попа е роден на 28 август 1958 година в град Гери. Ден преди рожденната дата и осем години след негова смърт Евето направи визита в щата Индиана и посети родната му къща, където постоянно звучат парчета на Майкъл.

След визитата Попадинова написа във Фейсбук:

"Каквото и да кажа не би било достатъчно да опиша начина по-който се почувствах на това място! Майкъл Джексън не е просто легенда за мен, той означава много повече! Не веднъж съм казвала, че Майкъл е бил като част от моето семейство и това, че не съм го познавала, никога не ми е пречело да го чувствам толкова близък. Твоята музика лекува сърцето и душата ми! Дано повече хора прочетат текстовете на твоите песни! ❤️🌎 You were way too good for this world! Michael I will love you always and forever! Your music heals my soul 😇 Long live the KING! 👑❤️🔝 Следващата спирка на Евето е Лос Анжелис.

Марти Кирилов