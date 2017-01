С ферари от центъра на Москва: Трепни, народе! Синът на гоцеделчевския бизнесмен К. Анзов - Борис с призив за "Божий удар" над властта

Революция "Сите комити заедно"

Синът на гоцеделчевския бизнесмен Кирил Анзов, Борис Анзов направи апел до всички родолюбиви българи от региона за въстание под надслов "Сите комити заедно". Качен на ферари в центъра на Москва Борис, който се би в Сирия и бе ранен, днес отправи един сензационен апел за "Божий удар "и посочи къде точно ще бъде нанесен той, а именно в Симитли. Във видео клипa, който видяха репортерите на struma. com Анзов прави опит да нахъса хората от Пиринско за нанасяне на съкрушителен удар, заради тежкия живот. Припомняме, че Анзов - младши от години живее в Москва, а тук баща му Кирил губи един по един обектите си заради пораженията, които кризата нанесе върху бизнеса му. Анзов бе собственик на фабрика в Симитли, собственик на Боулинг Корона в Благоевград, но обект на публична продан станаха част от имотите му, включително и къщата в Гоце Делчев. Ето обръщението на московския протестър: "Божий удар" при подкрепата на НПО ЩО Е МАКЕ, СЕ Е ЮНАК-БЪЛГАРИ ЮНАЦИ! призив да трепнат всички родолюбиви български пат... Posted by Media-Most LTD Bulgaria on Monday, January 30, 2017 Божий удар" при подкрепата на НПО ЩО Е МАКЕ, СЕ Е ЮНАК-БЪЛГАРИ ЮНАЦИ! призив да трепнат всички родолюбиви български патриотични организаций в страната и чужбина. Трепните нашият призив е: СИТЕ КОМИТИ ЗАЕДНО! Съединението прави силата нека си подадем ръце крайно време, времето настана. Ние от НПО Що е Маке, се е Юнак-Българи Юнаци: „Разбираме света единствено като поле за културно съревнование между народите. ” Гоце Делчев и сме негови последователи. Иска да трепнат: Добротино, с. Борово, с. Мосомище, Хаджидимово, Дъбница, Ляски, Кремен, Елешница, Добринище, Баня, Банско, Разлог, Благоевград, Симитли, Полена, Крупник, Черниче, Бело Поле, Катунци, Сандански, Петрич, Самоилово, Перник, София, Варна, Пловдив, Дупница, Русе, Бургас, Пазарджик, Силистра, Искам да трепнат всички ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ иска да трепне и ловно рибарска дружинка Сокол гр. Гоце Делчев :) Що е Маке, се е Юнак-Българи Юнаци.... Трепнете трепнете сърцето ви да трепне.. Още за: син Борис Анзов апел регион Още от: Общество



