Решен да умре! Мъж се хвърли умишлено в крайпътно дере, опитът за самоубийство не успя, после скочи от 6-ти етаж на болницата в Разлог и издъхна

1 май 2017 01:40 2 коментара 2105 прочита



Снимка: Бгнес



Снимка: Бгнес Снимка: Бгнес "Майко не ми се живее повече", казал 27-годишният софиянец и полетял към смъртта .....

Истинска трагедия се разигра в неделя ,27-годишен мъж от София, решен да умре направи 2 поредни опита за самоубийство ,като вторият успя. Следобед около 13.30 часа той умишлено се заби в паметна плоча в местността Предел и се преобърна в дере. Оцеля при катастрофата, след която бе незабавно транспортиран и настанен в болницата в Разлог. Малко след като лекарите го прегледали и настанили в стая на 6 етаж, той скочи, заявявайки на майка си, че не иска повече да живее. Паднал на плочките пред здравното заведение. Тежка черепно-мозъчна травма сложи край на живота му. Случаят е прецедент. Явно младият мъж е бил решен да умре на всяка цена, изпаднал в тежка депресия. П. Попов Още за: трагедия скок разлог болница младеж самоубийство Още от: Общество



