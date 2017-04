Устойчивото развитие на алтернативния туризъм и подобряване на туристическия потенциал в трансграничните региони в България и Македония са основни елементи, залегнали в проекта „Междурегионален туризъм чрез култура“. Проектът е на Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС), гр. Разлог и е одобрен по програма “Interreg-IPA CBC“ Bulgaria-The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme. Сдружение МИС е водещ партньор по проекта и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от Македония-„Minority Leader for Society“ (MLS). И двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове.

Чрез проекта ще се насърчи сътрудничеството в сферата на алтернативния туризъм между двата региона, като за целта ще бъде проведено проучване на възможностите за алтернативен туризъм в целевите области в трансграничния регион. На база на резултатите от проучването ще бъдат идентифицирани и описани в Ръководство за алтернативен туризъм всички налични природни и културни обекти, живи традиции и обичаи, както и семейства и стопанства, които произвеждат био-продукти в следните 8 общини: Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Щип, Пробищип, Виница и Кочани.

За представители на целевата група ще бъдат организирани и проведени три обучения (2 обучения в България и 1 обучение в Македония), с цел да придобият по-добри мениджърски умения и да могат да бъдат конкурентноспособни в сферата на алтернативния туризъм. Освен обученията, ще бъдат организирани и два туристически панаира-един в Благоевград и един в Щип, на които ще бъдат събрани повече от 120 ключови участници от областта на туризма. Всеки от участниците в тези панаири ще може да ги използва като платформа за представяне на продуктите и пакетите, които предлага в сферата на алтернативния туризъм.

В рамките на проекта ще бъде разработен туристически наръчник за алтернативния туризъм в трансграничния регион, който ще бъде отпечатан в 2000 копия джобен формат. В него ще бъдат отбелязани всички обекти, работещи в сферата на алтернативния туризъм в двата трансгранични региона и идентифицирани по време на проучването.

Проектът ще завърши с финална конференция във Виница, Македония, на която ще бъдат поканени всички заинтересовани от проекта страни.

А. Дункина