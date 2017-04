Протест в Бараково на Лазаровден! Жителите на селото се надигнаха срещу фабрика за пелети

8 април 2017 11:27 6 коментара 3753 прочита



Сн. Архив



Сн. Архив Сн. Архив Протест, беляза днешния Лазаровден в село Бараково, от сутринта жителите му започнаха да се събират, за да отидат пред фабрика за пелети, която бълва отрови и замърсява въздуха им. Очаквайте подробности. Иво Петров Още за: протест Лазаровден Бараково Още от: Общество



Запомни За печат



6 коментара

8 април 2017 12:11 | Благоевград 2 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

Фабриката има Разрешение за строеж от 1 месец, което всъшност е преустройство на складовете. За каква фабрика произвеждаща в момента палети пишете глупости? В едно село, в което се заселиха измислени бизнесмени и няма икономика за гражданите какво пречи тази неработеща за сега фабрика? На измислен природо защитник, който не различава дръвчетата в двора си - кое е ябълка и кое е череша?

Смело Стояне спазен е Закона!



8 април 2017 14:04 | Бараковец 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Ей, Благоевград, различаваш ли пАлети от пЕлети? Не от всеки чукча става веднага писател. Ти почни за начало като читател.



8 април 2017 14:14 | до бараковец 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Пише се започни не ПОЧНИ малоумнико



8 април 2017 15:10 | старогражданин 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Фабриката е много близко до селото. Останах с впечатление, че Стоян с машини втора употреба ще имитира действието на най-модерните западни технологии от бранша. Поне такива му бяха действията преди 4-5 години. Около жп гара Кочериново има безконфликтни терени за това. На кого да говориш?



8 април 2017 15:42 | do starograjdanin 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

edno vreme zavoda da ne bi da beshe izvun seloto i mashinite ne bexa posleden pisak ama se xranexa mnogo semeistva ot tam ei malymnici zasramete se v vmesto da go podkrepqte choveka vie protesti organizirate, typaci she ymirate ot glad y tova selo s toq typ kmet Minketo zlodeq nishto nestava osven loshi raboti malymnici takiva



8 април 2017 16:11 | старогражданин 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Платили сте си със здравето и работата в книжно мукавената и съседството с нея. Не си въобразявайте, че Стоян ще Ви реши проблема с безработицата в Бараково. По метода: кой надвие е Вашия път към прогреса. За пет години Стоят стигна до евентуално пускане на фабриката. Предстои Ви сеира:кой надвие. Разбрахте ли ме?







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката