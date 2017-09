Престо, Troya band и Black rose откриха третото издание на The Brava fest

2 септември 2017







Трите фестивални дни на рок предизвикателството The Brava fest volume 3 започнаха. Музикална академия „Престо“, Troya band от Македония и Black rose откриха третото издание на фестивала в благоевградското село Дъбрава. Стотици почитатели на различната музика се събраха пред кметството в селото, за да чуят любими парчета. Фестивалът бе открит от кмета на селото Росен Георгиев, който благодари за подкрепата на Община Благоевград, на съорганизаторите от Радио Благоевград, на доброволците и спонсорите, взели участие в реализирането на събитието. The Brava fest продължава и днес от 20.00 часа. На 3 септември, гостите на рок фестивала на Пиринския край, ще имат възможност да се докоснат до легендарния английски музикант, рокендрол и блус вокалист на Юрая Хийп Джон Лоутън и обичаните рок легенди Б.Т.Р, които са хедлайнерите в третото издание на фестивала. Основен организатор на събитието тази година е Асоциация за европейско развитие на българското село, а съорганизатори са община Благоевград и Радио Благоевград. Акцентът в третото издание е популяризирането на рок музиката сред подрастващите. Именно те ще са съпътстващата изненада в The Brava fest- Volume 3. През трите дни участие ще вземат местни групи, участници в Голямото рок междучасие, таланти от Музикална академия „Престо“ и рок банди от съседна Македония и Гърция. Със специално участие във фестивала е Цонко Цонев, който ще представи своите „Кметълски истории. Катунът от Каварна". Това са само част от изненадите в The Brava fest – Volume 3. Тази година той се реализира с финансовата подкрепа на Община Благоевград и Фондация "Америка за България". Още от: Общество

