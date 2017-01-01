Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
  
 Âòîðíèê, 29 ÀâãóñòÔîðóìÊëþêè
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ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Ïîçíàâàòå ëè òîâà ìîì÷å?! Èíòåðïîë èçäèðâà 22 - ãîäèøåí áëàãîåâãðàä÷àíèí!


29 àâãóñò 2017 15:27   10446 ïðî÷èòà



22 - ãîäèøíèÿò áëàãîåâãðàä÷àíèí Áîðèñëàâ Ïåòðîâ å èç÷åçíàë è ìîìåíòà ñå èçäèðâà îò Èíòåðïîë. Èìåòî ìó áå êà÷åíî òåçè äíè ñ æúëòà áþëåòèíà íà ìåæäóíàðîäíàòà ñëóæáà, âèäÿ struma.com

Çà ïîñëåäíî å çàáåëÿçàí íà 27 þëè 2017 ãîäèíà â Ñîôèÿ, òîâà å è ïîñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ çà ìåñòîíàõîæäåíèåòî ìó. Òîé å ñèí íà àäâîêàò Ëèäèÿ Äæàäæàðîâà îò ôîíäàöèÿ " Ìèëîñúðäèå", êîÿòî ñå çàíèìà ñ ïîäïîìàãàíå íà èíâàëèäè, ñèðàöè, áîëíè è äàðîâèòè äåöà è íà áèçíåñìåíà îò Ñèìèòëè Õðèñòî Ïåòðîâ.

Îò åäèí ìåñåö ìîì÷åòî å â íåèçâåñòíîñò è Èíòåðïîë òúðñè èíôîðìàöèÿ çà íåãî ñ æúëòà áþëåòèíà.

Áîðèñëàâ å âòîðèÿò áëàãîåâãðàä÷àíèí, èçäèðâàí îò Èíòåðïîë.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ìàãäàëåíà Áåæàíñêà îò Áëàãîåâãðàä èç÷åçíà ïðåç îêòîìâðè ìèíàëàòà ãîäèíà è ïîïàäíà íåçàáàâíî â ãðàôàòà íà Èíòåðïîë "Áåçñëåäíî èç÷åçíàëè".

Ãîâîðåøå ñå, ÷å çàìèíàëà íà ãóðáåò â Àíãëèÿ, çàïî÷íàëà ðàáîòà è ñïðÿëà äà ñå îáàæäà äîñòèãíàõà è ñèãíàëè, ÷å Ìàãäàëåíà ñå å îáàäèëà è, ÷å ùå áúäå ñâàëåíà îò èçäèðâàíå, íî è äî äíåñ òÿ å ñðåä áåçñëåäíî èç÷åçíàëèòå â Èíòåðïîë

Áëàãîåâãðàäñêàòà ïîëèöèÿ íÿìà íèêàêâà èíôîðìàöèÿ îêîëî Ìàãäàëåíà. Êàêâî ñå å ñëó÷èëî ñ ìëàäàòà 37 ãîäèøíà æåíà, ìàéêà íà åäíî äåòå, íèêîé íå çíàå. Ôàêò å îáà÷å, ÷å îêîëî èç÷åçâàíåòî íà Ìàãè å àáñîëþòíà ìèñòåðèÿ.

Â. Èâàíîâà

Îùå çà: Èíòåðïîë  èçäèðâàíå  áëàãîåâãðàä÷àíèí Îùå îò: Îáùåñòâî

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