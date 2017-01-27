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Полицията официално: 3 противопожарни автомобила са гасили огъня в автосервиза край Струмско, вижте какво горя още


30 Януари 2017 11:09   2670 прочита



От полицията съобщиха официално подробностите около големия пожар в автосервиза край благоевградския квартал "Струмско" и още какво горя в Пириско в почивните дни, вижте :.

На 30.01.2017г. е получен сигнал за 3 горящи автомобила в местността „Пенков чифлик“ в гр. Благоевград. Погасен от 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: засегнати са: лек автомобил „Опел Астра“, лек автомобил „БМВ“ и лек автомобил „Нисан, засегнат е и автомобил Хонда, но щетите по него не са съществени.

На 27.01.2017г. около 16:04 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Хвостяне, общ. Гърмен. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: бяла и компютърна техника. Причина: късо съединение.

На 27.01.2017г. около 15:25 часа е получен сигнал за пожар в плевня и лек автомобил в гр. Банско. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Банско. Причина: късо съединение.

На 27.01.2017г. около 23:41 часа е получен сигнал за пожар в покрив на къща в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Причина: самозапалил се комин.

На 28.01.2017г. около 19:12 часа е получен сигнал за пожар в ел. стълб в ж. к. “Струмско“ в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Причина: късо съединение.

На 28.01.2017г. около 11:21 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Фолксваген Пасат“ в с. Илинденци. Причина: спукан горивен маркуч.

На 29.01.2017г. около 19:41 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в ж. к. „Запад“ в гр. Благоевград. От екип на РСПБЗН-Благоевград е установен забравен тостер върху включен котлон на готварска печка.

Иво Иванов

Още за: полиция  автомобили  огън Още от: Общество

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