ѕерфекционист Ц така нарекоха дърщер€та на екснационала »во јндонов, участничка в √ласът на √ермани€, ¬иктори€ јндонова

1 декември 2016 16:23 46 прочита







∆урналистката от Frankfurter Rundschau атрин –озендорф нарече в свой материал благоевградчанката ¬ики јндонова, професионалист. ¬ стати€ в информационни€ сайт, атрин –озендорф помества интервю за житейски€т път на момичето от Ѕлагоевград до ‘ранкфурт и "√ласът на √ермани€". 26 годишната ¬ики е израснала в Ѕлагоевград, а от 7 години живее във ‘ранкфурт. «авършила е магистърска степен по ‘инанси и управление на информаци€ в университета √ьоте. ¬ики впечатли журито на "√ласът на √ермани€" с прекрасни€т си R`n`B глас и парчето „You’re Nobody Til Somebody Loves You“ на ƒжеймс јртър. ƒвама човека от журито Samu Haber и »вон Elliman пожелаха ¬ики в отборите си, т€ обаче избра »вон. «а немското издание ¬ики разказва: "–аботила съм като сервитьор тук през 2012 г., защото имах нужда от пари. »зпитвах финансови затруднени€ по време на обучението си", казва т€. "“ъй като се преместих едва на 19 години, б€х длъжна и да се самофинансирам. »маше дни, когато €д€х само сандвичи" – допълва ¬ики. јз тр€бваше да направ€ нещо, но винаги се страхувах. ”частието в „The Voice of Germany“ беше за мен гол€мо предизвикателство " јндонова израства в студентски град в ёгозападна Ѕългари€. огато е на пет години, т€ живее в √ермани€, защото баща й »вайло јндонов е футболист по това време в јрмини€ Ѕилефелд. " “ова й помага много, за да научи немски език. —лед завръщането си в Ѕългари€ започва интензивни курсове по немски език. –одителите също са били свързани с музиката: "ћайка ми също пее прекрасно. “€ работи като хореограф. Ѕаща ми свири на китара“. —амата т€ e била на уроци по пиано и е п€ла в хор. Ќаучава как да се диша, когато пее чрез видеоклипове YouTube от звезди като ристина јгилера. ≈два на 17 години јндонова започна да пее в нощен клуб. "ѕо ц€ла нощ пеех, в събота и недел€, а през останалото време ходех на училище. »мах проблеми с гласа си, но всичко вече е наред“ - разкава ¬иктори€. ¬ъв ‘ранкфурт пее с различни групи и пише собствени песни. — малко тъга разказва за сво€та по- малка сестра, ко€то има здравословни проблеми. ¬иктори€ е амбицирана да стигне напред шоуто и дава всичко от себе си във вс€ко едно изпълнение. Frankfurter Rundschau ћ. ирилов ќще за: дъщер€ сайт жури парче ќще от: ќбщество



«апомни «а печат





¬аши€т коментар



¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар оментарите представл€ват личното мнение на техните автори. Ќикой друг, освен същите, не носи отговорност за т€хната достоверност и съдържание.

«адължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е при€тно и лесно т€хното четене. ¬ случай, че н€мате кирилица, мол€ използвайте функци€та ирилизаци€

оментарите тр€бва да са по темата на публикаци€та.

»зползването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и вс€какви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Ќе се допускат коментари, които пр€ко или косвено уронват престижа на в-к —трума.

«абранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикаци€та и са полезни за читателите. Ќарушението, на ко€то и да е точка от горните правила ще се см€та за основание коментарът да бъде скрит. ѕри системно нарушаване на правилата достъпът на потребител€ ще бъде органичен.



оментар











¬ъведете кода от картинката