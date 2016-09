Силен трус усетиха преди минути петричани. Освен трус се чул и тътен разказаха паникьосани хора. Според европейския сеизмологичен център епицентърът на земетресението е на 160 километра от София, на 27 километра от Серес. 3.2 е силата му. Земята се е разтресла точно в 11.28 часа. Вижте:

ML 3.2

Region GREECE

Date time 2016-09-18 08:28:15.0 UTC

Location 41.26 N ; 23.33 E

Depth 5 km

Distances 160 km S of Sofia, Bulgaria / pop: 1,153,000 / local time: 11:28:15.0 2016-09-18

41 km SE of Ново Село, Macedonia, The Former Yugoslav Republic of / pop: 11,900 / local time: 10:28:15.0 2016-09-18

27 km NW of Sérres, Greece / pop: 55,900 / local time: 11:28:15.0 2016-09-18

4 km SE of Néon Petrítsion, Greece / pop: 2,400 / local time: 11:28:15.0 2016-09-18

Ани Георгиева