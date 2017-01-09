Актуалната пътна обстановка в страната към 15 часа е следната: температурите са в интервала от - 21 до - 5 С°. Времето над страната е облачно. Вятър духа в почти цялата страна. Сняг вали в област София. Пътните настилки в страната са предимно заснежени на места мокри, по усойните места заледени, почистени и обработени. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Ограничения за движение по области:

Ограничено е движението по третокласната пътна мрежа на всички МПС в област Добрич,

Състояние на автомагистралите:

АМ „Тракия“: Отворена за всички МПС;

АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС;

АМ „Струма“: Отворена за всички МПС.

АМ „Марица“: Отворена за всички МПС.

АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС.

АМ „Люлин“: Отворена за всички МПС.

Въведени ограничения по основните пътни направления:

1. Проходи:

- „Върбишки” - затворен за всички МПС;

- „Златишки” - затворен за всички МПС;

- „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т;

- „Троянски” - затворен за всички МПС;

- „Обзорски” - отворен за всички МПС;

- „Предел” - отворен за всички МПС;

- „Ришки” - отворен за МПС над 12 т. задължителнос вериги.

- „Айтоски” - МПС над 12 т. задължително с вериги;

- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;

- „Дюлински” - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Котленски” - забранен за МПС над 10 т;

- „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;

- „Печинско” - отворен за всички МПС;

- „Превала” - забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;

- „Републиката” - отворен за всички МПС;

- „Рожен” - отворен за всички МПС;

- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г.

Състояние на републиканската пътна мрежа:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: Отворен за всички МПС.

- път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна:

ОПУ Варна: път I-2 е отворен от Варна до Неофит Рилски, след което в посока Шумен е затворен; ОПУ Шумен: граница ОПУ Разград до Белокопитово е затворен - работи се, от Белокопитово до граница ОПУ Варна проходим без ограничения.

- път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: Отворен за всички МПС.

- път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: няма.

- път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: няма.

- път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: отворен за всички МПС.

- път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: Ограничено е движението на МПС над 12 т. поради влошени метеорологични условия; ОПУ Шумен: Път I-7 граница Силистра до обходен път Шумен- кръстовище с I-2 проходим с ограничение до 3,5 т с обходен път Хитрино - Тимарево, от кръстовище I-2 - I-7 до Върбица проходим при зимни условия без ограничения; ОПУ Силистра: Възстановено движението на МПС до 3,5 т от Силистра до граница ОПУ Шумен.

- път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: ОПУ София: Отворен за всички МПС.

- път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: Бургас-Варна отворен над 12 и задължително с вериги; Варна-Балчик-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т.

Състояние на републиканската пътна мрежа II и III клас:

ОПУ Благоевград:

Път III-197 Гоце Делчев-Сатовча-Доспат-Борино-Тешел-Настан-Девин от км 27+700 до км 41+900 само в посока от Сатовча-Доспат, /между Сатовча и границата с област Смолян/ във връзка със снегопочистване, се забранява движението на товарни МПС с тегло над 12 тона.

ОПУ-Бургас:

Участъка „Провадия – Руен“ - МПС над 12 т. задължително с вериги.

Отворени за движение на МПС над 12 т.:

IІІ-906 от р-н Тънково- Бургас; ІІІ- 9061 Сл. Бряг- Тънково;ІІІ- 6009 Маринка - Ахелой; ІІІ-9009 от І-9 до Ясна Поляна; ІІІ-992 Ясна поляна - Приморско;ІІІ-705 Бероново- Мъдрино; ІІІ-7006 Садово- Медвен ;ІІІ-5392 Камено - Братово;ІІІ-Лукойл - Братово; ІІІ-6008 от І-6 до Камено; ІІІ-7908 Димчево- Маринка;ІІІ- 7909 Горно Езерово- Равнец; ІІІ 7907 от Полски Извор до Братово.

ОПУ Варна:

Път II-27 Добрич-Балчик – отворен за МПС до 12 т.; път II-29 Добрич-Варна – отворен за МПС до 12 т. с вериги; път III-208 Ветрино-АМ Хемус – затворен за всички МПС; път III-902 Варна-Кичево – затворен за всички МПС; път III-2082 Кривня-Равна-Неново – затворен за всички МПС; път III-2901 Суворово-Ветрино – затворен за всички МПС; път III-2902 Кичево-Аксаково - затворен за всички МПС; път III-9004 Падина-Житница-Провадя на територията на област Варна – затворен за всички МПС;

ОПУ Велико Търново: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Севлиево-В. Търново и път II-55 Дебелец-Гурково; път ІІІ-403 Крамолин-Коевци – ограничено е движението поради снегонавявания; път ІІІ-405 Козловец-Свищов – ограничено е движението поради снегонавявания; път ІІІ-407 Свищов-Совата – ограничава се движението поради снегонавявания; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението, поради силен снеговалеж. Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово.

ОПУ-Видин:

Път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за всички МПС поради снегопочистване;

Път III-121 между с. Шишенци и разклона за с. Бориловец, ограничено движението, поради снегопочистване; път III-121 Бойница-Кула – ограничено движение поради снегонавяване; път III-122 Негованци-Ново село – ограничено движение, поради снегопочистване и снегонавяване. Обходен маршрут: път II-12 Видин-Брегово-Ново село.път III-140 Кула-Грамада от км 0+000 до км 14+000 – затворен за всички МПС, поради снегонавявания. път III-1401 Раковица-Киряево – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1411 Буковец-Церова вода – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1412 Церова Вода-Раковица – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1413 Синаковци-Божурица – ограничено движението, поради снегопочистване.

ОПУ-Враца:

Път II-13 Борован-Бяла Слатина от км 44+000 до км 58+000 – движение с повишено внимание, поради наличие на силен вятър и опасност от снегонавявания на платното за движение. Стесняване на едната лента за движение.

Път III-306 Оряхово-Селановци – Ограничено движение за всички МПС поради снегопочистване.

Обходен маршрут: Оряхово - Лесковец - Галово - Селановци.

Път III-1301 Лесура-Фурен – ограничено е движението на всички МПС поради снегопочистване.

Обходен маршрут: път III-101 Криводол - Бойчиновци - Владимирово - Лехчево.

ОПУ-Габрово: няма.

ОПУ-Добрич:

Път II-27 Добрич-Балчик – отворен за МПС до 12 т.; път II-29 Добрич-Кардам – затворен за всички МПС; път II-29 Добрич-Варна – отворен за МПС до 12 т. поради снегопочистване; път II-71 Добрич-Карапелит – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар – отворен за МПС до 12 т, поради снегопочистване; път III-293 Добрич-Крушари-гр. Румъния – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-296 Г. Тошево-Каварна – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-7106 Карапелит-Кочмар – отворен за МПС до 12 т., поради снегопочистване; път III-2903 Г. Тошево-Росица – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-2904 Кардам-Дуранкулак – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-7103 Оногур-Крушари – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-9002 Г. Тошево-Балчик – затворен за всички МПС, поради снегопочистване.

ОПУ-Кюстендил:

Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване; път III 623 в участъка Бобов дол-Жедна от км 14+600 до км 17+490 – затворен, поради снегонавяване. Обходен маршрут: път II 62 Кюстендил-Бинека; път III 623 Бинека-Бобов дол-Мала Фуча-Г.Козница; път III-602 Таваличево-Горна Козница – движение в една лента, поради снегонавявания.

ОПУ-Кърджали:

Въведени ограничения за движение на МПС с тегло над 12т. по следните пътища:

- път II-58 (Конуш - Черноочене) - Комунига - Тополово – Асеновград от км 0+000 до км 25+047;

- път II-59 сп. Джебел - Момчилград - Звездел - Крумовград - Ивайловград - Славеево - граница Гърция от км 7+000 км 55+845;

- път III-508 сп. Джебел - п.в. Кирково) - Джебел - Рогозче - Фотиново - (Бенковски - Подкова) от км 0+000 до км 32+823;

- път III-591 Крумовград - Ковил - Джанка - Поточница - Студен кладенец - Рабово – Пчелари от км 0+000 до км 24+900;

- път III-592 (Момчилград-Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка – Крумовград от км 0+000 до км 67+558;

- Път III-593 (Крумовград - Ивайловград) - Падало - Орешари - Маджари - Долно Ботево от км 0+000 до км 18+000;

- път III-5009 (Конуш - Черноочене) - Зорница - Бели пласт - Стремци - Рани лист -(Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080;

- път III – 5071 Чифлик - Мургово - Горна крепост - Стремци - Три могили - Драганово – Черноочене от км 0+000 до км 17+466;

- път III-5072 (Чифлик - Мост) - Перперек - Кокиче - Миладиново - Рудина - Сестринско - Поповец -Зимовина - Лясковец - (Силен - Долно Ботево) от км 0+000 до км 16+000;

- път III-5073 (Мургово - Горна крепост) - Археологически комплекс "Перперикон" от км 0+000 до км 1+207;

- път III-5082 Джебел - Папрат - Мишевско - Църквица - Синчец - (Ардино - Бойно) от км 0+0000 до км 19+974;

- път III-5084 (Джебел - Рогозче) - Мрежичко - Устрен – Припек от км 0+000 до км 11+400;

- път III-5901 Момчилград - Раван - Нановица - Гургулица - Зорница от км 0+000 до км 27+400;

- път III-5902 (Момчилград - Звездел) - п.к. Звездел - п.к. Голяма чинка - (Токачка - Крумовград) от км 0+000 до 16+668;

- път III-5904 Крумовград - Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - граница Гърция от км 0+000 до км 26+174;

- път III-5906 (Крумовград - Ивайловград) - Железино - Гугутка - Бял градец - Казак -п.к. Черничево - (Голямо Каменяне - Аврен) от км 21+520 до км 49+750;

- път III-8653 (Ардино - Бойно) Кобиляне - Брезен - Боровица – Сполука от км 0+000 до км 22+500;

- път III-8672 (Бенковски - Подкова) – Кирково от км 0+000 до км 1+921;

- път III-8673 (Златоград - Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - (Устрен - Припек) от км 0+0000 до км 11+700.

Въведени ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета по следните пътища:

- път III-8632 Баните - Стояново - п.к. Стояново от км 7+720 до км 14+498;

- път III- 8652 (П.к. Стояново - Ардино) - Бял извор - Падина - Неделино - (Мадан - Златоград) от км 0+000 до км 8+620.

ОПУ-Ловеч: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Ябланица-В. Търново и път I-3 Ботевград-Русе.

път II-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 09.01.2017 г.; път III-401 Микре-Соколово-Ловеч – отворен за МПС до 12 т., поради снегопочистване; път III-3011 Горско Сливово-Крамолин от км 13+500 до км 16+850 ограничено движение по поради почистване. Обходен маршрут: Летница-Левски-Градище-Върбовка-Сухиндол; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване.

ОПУ-Монтана:

Път II-81 Монтана-Лом – затворен за всички МПС; път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за МПС над 12 т, поради снегопочистване; път III-133 Вълчедръм-Лом – затворен за всички МПС, поради снегонавяване; път III-818 Долно Церовене-Дългоделци-Якимово-Вълчедръм-Долни Цибър – затворен за всички МПС, поради снегонавяване; път III-1011 Владимирово-Септемврийци – затворен за всички МПС, поради снегонавяване; път III-8105 Расово Медковец-Славотин – затворен за всички МПС.

ОПУ-Пазарджик

Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено; Път II-84 Велинград-Юндола – ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т. поради снегопочистване;

ОПУ-Перник:

Път ІІІ-623 ограничено движение на МПС до 3,5т. Мламолово-Бобов дол-Жедна-Извор-Лобош-Земен-Враня стена-Габрешевци (в участъка за ОПУ-Перник от граница Кюстендил посока с. Жедна), поради снегонавяване в област Кюстендил;

ОПУ-Плевен: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-3

Път II-11 Крушовене-граница Враца-Плевен-Ловеч – ограничено движението поради снегонавявания; път-306 Кнежа-Салановци – затворен за движение поради силни снегонавяваня; път III-1306 от разклон с път II-13 до с. Глава затворен за движение, поради снегонавявания; път III-3004 Долна Митрополия-Тръстеник затворен за движение, поради снегонавяваня. път III-3402 Въчитрън-гр. Ловеч затворен за движение поради снегонавяваня. Път III-3501 Гривица-Згалево затворен за движение поради снегонавявания.

ОПУ-Пловдив: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на АМ Тракия и път I-8 ; път III-667 Дебър-Златовръх – ограничено движение поради снегонавявания, преспи и липса на видимост; път III-804 Богданица-Болярци – ограничено движение поради снегонавявания, преспи и липса на видимост; път III-5802 Леново-Поройна – ограничено движение поради снегонавявания, преспи и липса на видимост път III-8006 Садово-Асеновград - ограничено е движението за всички МПС, поради снегонавявания.

ОПУ Разград:

Ограничено е движението на МПС над 12т. по третокласната пътна мрежа.

Път II-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово – забранено е движението на МПС над 3,5 тона; път II-49 Търговище-Разград, движението на МПС над 12 т. задължително с вериги; път II-51 Дралфа – Чудомир – Лозница – I-2 – забранен за движение на всички МПС; път III-204 Разград – Попово, всички автомобили над 12 тона да се движат задължително с вериги; забранено е движението на МПС над 12 тона в участъка на път III-205 Разград – Исперих – Веселец; забранено е движението на всички МПС по път III-205 от Веселец – до границата с ОПУ Силистра; път IIІ-2102 гран. Русе-Юпер-Божурово-Бисерци-ІІ-49” от км 15+500 до км 31+155, забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-2001 Ветово –Глоджево – ІІ-49 забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-2005”І-2(Ушинци)-Самуил-Хърсово-Здравец-ІІІ-702 (Подайва) забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-2302 Сеново – Просторно – ІІ-49 Забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-2304"ІІ-23(Малък Поровец) - Резиденция Воден - Острово -ІІІ-4902 Забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-2305 ІІ-23 - Яким Груево - Конево – Зебил, забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-2306 ІІ-23(Тодорово) - Печеница - ІІІ-702 /Къпиновци Забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-4902"ІІ-49-Побит Камък - Завет - ІІІ-205(Веселец)" Забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-4904 ”(О.п. Разград - Кубрат) – жп гара Разград - (Разград - Дянково)”Забранено е движението на МПС над 12 тона; IIІ-7002"Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" Забранено е движението на МПС над 12 тона;

Забранено е движението на всички МПС по път: IIІ-206”Пороище – Студенец – Лозница”,IIІ-702"Пристое - Подайва - Къпиновци - Лъвино-ІІ-23,IIІ-2002”І-2 (Цар Калоян) – Костанденец – Захари Стояново”;IIІ-2003”І-2 (Осенец) – Дряновец – Сеново” ; IIІ-2004”І-2 (Осенец) – Балкански – ІІІ-204/Благоево/”;

ОПУ Русе:

Път II-51 Бяла-Попово – МПС над 12 т. задължително с вериги; път II-21 Русе-Силистра – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-52 Пиргово-Стълпище – отворен за МПС до 12 т.

ОПУ Силистра:

Път II-21 Русе-Силистра – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-23 Кубрат-Исперих-Дулово – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-207 Тервел-Алеково отворен за МПС до 3,5 т. ;път III-2305 Конево-Зебил - отворен за МПС до 3,5 т; път lll-7001 Aлфатар-Кайнарджа-Караново - отворен за МПС до 3,5 т;

ОПУ-Сливен:

Път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПС над 10т. ; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС.

Път II-66 Сливен-Нова Загора – отворен за всички МПС.

Отворени за над 12 т са пътищата: път II-53 Ямбол-Сливен, път II-55 Нова-Загора-Гурково, път III-554 Нова Загора-Раднево.

ОПУ София:

Път II-82 Костенец-Долна Баня – затворен, поради ремонт на ЧЕЦ. Обход през Пчелин.

ОПУ-Смолян:

Път II-37 Доспат-Батак – ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета; път III-197 Доспат-Тешел – ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета; път III-866 Стойките-Девин-Михалково – ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета;

ОПУ-Стара Загора: без ограничения.

ОПУ-Търговище: Затворени пътни участъци и забрани за движение на МПС по пътища II и III клас:

II – 74 Търговище – Дралфа, отворен за МПС до 12т.

III – 4008 Вардун – Д.Новково от км 7+500 до км 13+200

III – 4009 Александрово- Кабда от км. от км. 7+000, от км. 19+000

III – 5102 Буховци – Острец от км. 9+100 до км. 16+500

III – 4082 Капище – Банковец 0+000 до 11+300

III-704 Д.Новково – Пластина от 4+300 до 10+300 до 3,5 и с вериги

II – 74 Преслав – Търговище от км.9+000 до км. 30+000, отворен за ППС до 12т.

Отворени за ППС до 3,5т. с вериги.

III – 2002 Костанденец – Захари Стояново – Попово, III– 202 Кацелово- Опака – Попово, III – 204 Ломци – Попово – Антоново, III – 2042 Добротица – Любичево, III – 4006 Антоново – Пчелно, III – 4008 Пролаз - Вардун от км. 0+000 до км. 7+500, III – 4009 Лиляк – Александрово от км. 0+000 до км. 7+000, от км. 19+000 до км. 25+000, III – 407 Моравица – Мирово, III – 408 Илийно – Стеврек, III – 4082 Глашатай – Длъжка Поляна от км. 11+300 до км. 23+300, III – 409 Омуртаг – Светлен, III – 4802 Омуртаг – Илийно, III – 5102 Мировец – Буховци – Певец от км. 0+000 до км. 9+100, от км.16+500 до км.28+900, III – 513 о.п. Попово - /Попово – Ломци/; III-704 Менгишево –Д.Новково от 0+000 до 4+300 и от 10+300 до 22+600 ; III-706 Менгишево – Ябланово от 0+000 до 7+500

ОПУ-Хасково: няма ограничения.

ОПУ Шумен:

Път II-74 Велики Преслав - Търговище проходим без ограничения;Път II-73 /Ришки проход/ проходим с ограничение за МПС над 12 т с вериги;Третокласни пътища 7301 Ивански-Янково,7302 Смядово - Велики Преслав, 7304 Риш- Върбица отворени за движение без ограничения;Път III- 731 Радко Димитриево Друмево затворен за движение,работи се – ротор. Път II-27 Нови Пазар - Памукчии - Преселка - Тръница отворен от Нови Пазар до Преселка без ограничения, Преселка - Тръница ограничено движение на всички МПС.

Третокласни пътища: 701,7003,2075,7005,2006,2007 проходими без ограничения.

Път III- 207 Векилски- граница ОПУ Силистра, III-2073 Векилски - Никола Козлево непроходими.

Третокласни пътища 2082,7004,7002 проходими без ограничения.

Третокласни пътища 702 Пристое Духовец, 703 Пристое - Ц.Брод -Шумен непроходими работи се с ротор.

ОПУ-Ямбол: няма.

В. Стефанов