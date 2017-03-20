

Нередовни шофьори паднаха в капана в Благоевград и Сандански

21 март 2017 11:50 2448 прочита







Около 11:05 часа на 20.03.2017г. на ул. “Славянска“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от Ж. В. /37г/ от гр. Благоевград. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с контролни знаци, издадени за друго МПС.



На 21.03.2017г. около 02:18 часа по ул. “Стефан Стамболов“ в гр. Сандански, Б. Б. /35г. / от с. Кулата, общ. Петрич е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 2, 38 промила алкохол в издишания въздух. Бети Владимирова Още за: шофьори капан Благоевград Още от: Общество



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