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Нередовни шофьори паднаха в капана в Благоевград и Сандански


21 март 2017 11:50   2448 прочита



Около 11:05 часа на 20.03.2017г. на ул. “Славянска“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от Ж. В. /37г/ от гр. Благоевград. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с контролни знаци, издадени за друго МПС.

На 21.03.2017г. около 02:18 часа по ул. “Стефан Стамболов“ в гр. Сандански, Б. Б. /35г. / от с. Кулата, общ. Петрич е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 2, 38 промила алкохол в издишания въздух.

Бети Владимирова

Още за: шофьори  капан  Благоевград Още от: Общество

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