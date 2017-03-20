Около 11:05 часа на 20.03.2017г. на ул. “Славянска“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от Ж. В. /37г/ от гр. Благоевград. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с контролни знаци, издадени за друго МПС.
На 21.03.2017г. около 02:18 часа по ул. “Стефан Стамболов“ в гр. Сандански, Б. Б. /35г. / от с. Кулата, общ. Петрич е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 2, 38 промила алкохол в издишания въздух.
Бети Владимирова