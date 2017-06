Любовна приказка на брега на морето в Гърция: Петричанин направи незабравимо романтично предложение за брак на приятелката си

11 юни 2017 17:40 5 коментара 30524 прочита







Бяло море стана свидетел на една голяма любов, увенчала се с изключително романтично преживяване за красивата Люси от Петрич Любимият и я изненада и разплака със старателно подготвено, уникално предложение за брак. Борислав от южния град изписа в пясъка край морето в Гърция съдбовния въпрос "Ще се омъжиш ли са мен?, коленичи и поиска ръката на любимата си Люси. Незабравимото за Люси предложение бе направено този уикенд ,след като Борислав организирал приятелите си да отидат всички заедно на плаж в съседната държава. Нищо неподозиращата Люси, май се оказала най -изненадана от всички. Двама от приятелите им помогнали на Боби да изпише предложението в пясъка, после извикал Люси, показал и написаното в пясъка и коленичил с пръстена в ръка. Разбира се през сълзи девойката изкрещяла "Да" и се хвърлила в обятията на влюбения Борислав, който планирал с дни този романтичен миг. Предложението им изненада и най-близките им хора ,които ги обсипаха с поздрави и пожелания романтиката в техния живот никога да не свършва. Люси и Борислав ще бъдат включени в традиционния конкурс на Struma.com за най-романтично предложение за брак, който правим няколко поредни години. В конкурса ни "Всеки чака своя Свети Валентин", участват именно такива влюбени двойки, чийто истории разказваме, победителите награждаваме на 14 февруари. Още една двойка от Петрич е включена в конкурса, а участниците ще обявим в края на годината, припомняйки една след друга историите им. Защото Любовта е нещото, за което винаги разказваме с удоволствие. Бъдете щастливи Люси и Боби, нека обичта ви е вечна и ви носи непрекъснати мигове на неземно щастие. Ани Георгиева Още за: предложение брак море гърция Още от: Общество



5 коментара

11 юни 2017 18:21 | лили 5 ( 13 гласа) Оценка:гласа)

БРАВО БОБИ..... ЧЕСТИТО..... МНОГО СЕ РАДВАМ ЗА ВАС ДАНО ЖИВОТА ВИ БЪДЕ

ВЕЧНА ПРИКАСКА ПЪЛНА С МНОГО ХУБАВИ ИЗНЕНАДИ И МНОГО ЩАСТИЕ.

БЪДЕТЕ ВИНАГО ЗАЕДНО И МНОГО ЩАСЛИВИ



11 юни 2017 18:28 | Жител на Петрич 5 ( 9 гласа) Оценка:гласа)

Много яко, браво! Романтика, любов, море... Бъдете завинаги влюбени и "Горчиво! " наскоро :)



11 юни 2017 19:17 | гто -6 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

Ей тия КАФАЛИ много са прости, ей....



11 юни 2017 20:37 | петричанин 0 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

ЕЙ гто кух си като празна водоноска



11 юни 2017 21:32 | EarleFY 0 ( 2 гласа) Оценка:гласа)



