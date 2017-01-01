Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
  
 Ïîíåäåëíèê, 13 ÔåâðóàðèÔîðóìÊëþêè
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ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Èçáðàõà íàé-äîáðèòå âèíà íà "Çëàòåí ãðîçä" - ãð. Ìåëíèê


13 ôåâðóàðè 2017 13:48   1139 ïðî÷èòà



Çà øåñòà ïîðåäíà ãîäèíà, îáùèíà Ñàíäàíñêè è Ñäðóæåíèå „Çà Ìåëíèê“ ñúáðàõà ïîä ïÿñú÷íèòå ïèðàìèäè íà ãðàä Ìåëíèê, íàé-äîáðèòå ìåñòíè âèíà íà Ôåñòèâàëà „Çëàòåí ãðîçä“.

Ãîñòè îò öÿëà Áúëãàðèÿ óñïÿõà äà ñå äîêîñíàò äî ìàãèÿòà íà ìåñòíîòî âèíîïðîèçâîäñòâî, àòìîñôåðà, ìóçèêà è òàíöè íà äâóäíåâíèÿ ôåñòèâàë, êîéòî îáåäèíÿâà ìåñòíèòå â êàóçàòà çà ñúõðàíåíèå íà äóõà è áîãàòñòâîòî íà ðåãèîíà.

Êìåòúò íà îáùèíà Ñàíäàíñêè-Êèðèë Êîòåâ, îòêðè ôåñòèâàëà ñ ïîæåëàíèå òàçè òðàäèöèÿ äà íå ñåêâà, à áëèçî ÷åòèðè ÷àñà îñâåí äåãóñòàöèÿ íà âèíî, âñè÷êè ãîñòè ñå íàñëàäèõà íà ìåñòíè ôîëêëîðíè ñúñòàâè, ãàéäàðè è êóêåðè, êîèòî èçïúëíèõà öåíòðàëíèÿ ïëîùàä â ãðàä Ìåëíèê ñ õîðà è íàçäðàâèöè.

Âèíàðíè îò ðåãèîíà, â îðãàíèçèðàíè îò îáùèíà Ñàíààíñêè øàòðè, ïðåäëîæèõà íà äåãóñòàöèÿ ñâîèòå âèíà è ñå âêëþ÷èõà â êîíêóðñà çà íàé-äîáðî âèíî. Â äâåòå ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíè êàòåãîðèè çà äîìàøíî âèíî ïîáåäèòåë ñòàíà Ãåîðãè Ãåîðãèåâ îò ãðàä Ìåëíèê ñúñ ñâîåòî âèíî „Áóêåò“. Â äðóãàòà êàòåãîðèÿ „Øèðîêà Ìåëíèøêà ëîçà“ ïúðâîòî ìÿñòî çàå Áîðèñëàâ Àíãîâ, ñúùî îò ãðàä Ìåëíèê. Îò âèíàðñêèòå èçáè íàé-äîáðè ñ íàé-äîáðè êà÷åñòâà áå îöåíåíî âèíîòî íà Âèíàðñêà èçáà „Ëîãîäàæ“, íà âòîðî ìÿñòî áå Âèíàðíà „Êüîñåâ“, à íà òðåòî „Ðóïåë“. Âñè÷êè áÿõà îöåíÿâàíè îò êîìèñèÿ åíîëîçè ñ ïðåäñåäàòåë Êîñòà Êîñòîâ.

Íà âòîðèÿ ôåñòèâàëåí äåí áå îáÿâåíî è íàé-äîáðîòî âèíî, ñïîðåä ïîñåòèòåëèòå íà „Çëàòåí ãðîçä“, êîèòî èìàõà âúçìîæíîñòòà äà ãëàñóâàò è ó÷àñòâàò â òîìáîëà ñ íàãðàäè. Ãîñòèòå íà ãðàä Ìåëíèê îïðåäåëèõà çà íàé-äîáðî âèíîòî íà Âàñèë ×àêúðîâ îò ñ. Âèíîãðàäè, îáùèíà Ñàíäàíñêè.

Òàçè ãîäèíà Ôåñòèâàëúò èìàøå è áëàãîòâîðèòåëíà êàóçà, è âñåêè ìîæåøå äà ñè çàêóïè òðàäèöèîííî ìåñòíî ÿñòèå â ïîìîù íà ìëàäåæ îò ñåëî Äàìÿíèöà, îáùèíà Ñàíäàíñêè.

Ñ ìíîãî íàñòðîåíèå, âêóñíà õðàíà è áîæåñòâåíî âèíî, öåíèòåëè è ïàçèòåëè íà áúëãàðñêîòî ñå íàñëàäèõà íà áîãàòàòà ïðîãðàìà è êðàñîòàòà íà åäèí îò íàé-êèòíèòå ãðàäîâå â Áúëãàðèÿ.

Âëàäè Êîñòîâ

Îùå çà: âèíà  ãðîçä  Ìåëíèê Îùå îò: Îáùåñòâî

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò

Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

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