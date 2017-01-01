Çà øåñòà ïîðåäíà ãîäèíà, îáùèíà Ñàíäàíñêè è Ñäðóæåíèå „Çà Ìåëíèê“ ñúáðàõà ïîä ïÿñú÷íèòå ïèðàìèäè íà ãðàä Ìåëíèê, íàé-äîáðèòå ìåñòíè âèíà íà Ôåñòèâàëà „Çëàòåí ãðîçä“.
Ãîñòè îò öÿëà Áúëãàðèÿ óñïÿõà äà ñå äîêîñíàò äî ìàãèÿòà íà ìåñòíîòî âèíîïðîèçâîäñòâî, àòìîñôåðà, ìóçèêà è òàíöè íà äâóäíåâíèÿ ôåñòèâàë, êîéòî îáåäèíÿâà ìåñòíèòå â êàóçàòà çà ñúõðàíåíèå íà äóõà è áîãàòñòâîòî íà ðåãèîíà.
Êìåòúò íà îáùèíà Ñàíäàíñêè-Êèðèë Êîòåâ, îòêðè ôåñòèâàëà ñ ïîæåëàíèå òàçè òðàäèöèÿ äà íå ñåêâà, à áëèçî ÷åòèðè ÷àñà îñâåí äåãóñòàöèÿ íà âèíî, âñè÷êè ãîñòè ñå íàñëàäèõà íà ìåñòíè ôîëêëîðíè ñúñòàâè, ãàéäàðè è êóêåðè, êîèòî èçïúëíèõà öåíòðàëíèÿ ïëîùàä â ãðàä Ìåëíèê ñ õîðà è íàçäðàâèöè.
Âèíàðíè îò ðåãèîíà, â îðãàíèçèðàíè îò îáùèíà Ñàíààíñêè øàòðè, ïðåäëîæèõà íà äåãóñòàöèÿ ñâîèòå âèíà è ñå âêëþ÷èõà â êîíêóðñà çà íàé-äîáðî âèíî. Â äâåòå ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíè êàòåãîðèè çà äîìàøíî âèíî ïîáåäèòåë ñòàíà Ãåîðãè Ãåîðãèåâ îò ãðàä Ìåëíèê ñúñ ñâîåòî âèíî „Áóêåò“. Â äðóãàòà êàòåãîðèÿ „Øèðîêà Ìåëíèøêà ëîçà“ ïúðâîòî ìÿñòî çàå Áîðèñëàâ Àíãîâ, ñúùî îò ãðàä Ìåëíèê. Îò âèíàðñêèòå èçáè íàé-äîáðè ñ íàé-äîáðè êà÷åñòâà áå îöåíåíî âèíîòî íà Âèíàðñêà èçáà „Ëîãîäàæ“, íà âòîðî ìÿñòî áå Âèíàðíà „Êüîñåâ“, à íà òðåòî „Ðóïåë“. Âñè÷êè áÿõà îöåíÿâàíè îò êîìèñèÿ åíîëîçè ñ ïðåäñåäàòåë Êîñòà Êîñòîâ.
Íà âòîðèÿ ôåñòèâàëåí äåí áå îáÿâåíî è íàé-äîáðîòî âèíî, ñïîðåä ïîñåòèòåëèòå íà „Çëàòåí ãðîçä“, êîèòî èìàõà âúçìîæíîñòòà äà ãëàñóâàò è ó÷àñòâàò â òîìáîëà ñ íàãðàäè. Ãîñòèòå íà ãðàä Ìåëíèê îïðåäåëèõà çà íàé-äîáðî âèíîòî íà Âàñèë ×àêúðîâ îò ñ. Âèíîãðàäè, îáùèíà Ñàíäàíñêè.
Òàçè ãîäèíà Ôåñòèâàëúò èìàøå è áëàãîòâîðèòåëíà êàóçà, è âñåêè ìîæåøå äà ñè çàêóïè òðàäèöèîííî ìåñòíî ÿñòèå â ïîìîù íà ìëàäåæ îò ñåëî Äàìÿíèöà, îáùèíà Ñàíäàíñêè.
Ñ ìíîãî íàñòðîåíèå, âêóñíà õðàíà è áîæåñòâåíî âèíî, öåíèòåëè è ïàçèòåëè íà áúëãàðñêîòî ñå íàñëàäèõà íà áîãàòàòà ïðîãðàìà è êðàñîòàòà íà åäèí îò íàé-êèòíèòå ãðàäîâå â Áúëãàðèÿ.
Âëàäè Êîñòîâ