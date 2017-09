Готвите ли се?! Започват кастингите за Мис Югозападна България 2017

След грандиозния успех на миналогодишното издание на конкурса и бляскавият спектакъл, на който станахме свидетели, започва серия от регионални кастинги за тазгодишния конкурс. Конкурсът Мис Югозападна България е лицензиран и е част от веригата Мис България. В рамките на формата се избират Мис Благоевград, Мис Сандански, Мис Гоце Делчев и Мис Петрич. Те са единствените легитимни претендентки, допускани до Националния Конкурс Мис България 2017 г. като представителки на своите градове Една от всичките претендентки ще грабне титлата Мис Югозападна България и ще получи достъп до световен конкурс. Организаторите ще посетят трите най-големи града в Югозападния регион, за да открият предендентките за най-желаната корона. Кастингите ще се проведат както следва: Гр Благоевград на 23.09.2017 г. от 14.00 часа в Club The Face Гр. Гоце Делчев на 24.09.2017 г от 16.00 часа в Gold Club Гр. Сандански на 30.09.2017 г. от 14.00 часа в Cacao Club Идеалните кандидатки са на възраст от 16 до 24 години, неомъжени, с приятна външност, хармонично тяло и ярка индивидуалност. И тази година конкурсът и кастингът са поверени в ръцете на топ професионалисти с голям опит зад гърба си. Те не само ще открият най-силните качества на претендентките , но и ще им помогнат да ги доразвият, за да представят достойно Югозапада на Мис България. Скъпи момичета, Крайно време е една от красавиците на Югозапада да грабне короната на Мис България. Пътят към нея минав... Posted by Miss South-West Bulgaria / Мис Югозападна България on Friday, September 8, 2017 Още за: издание конкурс спектакъл Още от: Общество



