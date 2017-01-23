Новият закон за движение по пътищата влезе, ето и първите в Пиринско със свалени регистрационни табели:

На 20.01.2017г. около 09:40 часа по ул.“Покровнишко шосе“ в гр.Благоевград, Иван .И./35г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с наличие на 2,52 промила алкохол издишания въздух.

На 21.01.2017г. около 23:40 часа по ул.“Дунав“ в гр.Гоце Делчев, Кирил .К./47г./ от с.Ореше, общ.Гърмен е управлявал лек автомобил „Ланчиа Капа“ с наличие на 2,20 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.01.2017г. около 04:21 часа по ул.“Полк.Дрангов“ в гр.Петрич, Здравко .К./55г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Опел“ с наличие на 1,27 промила алкохол в издишания въздух.

На 21.01.2017г. около 14:15 часа по ул.“Сердика“ в гр.Сандански, Илиян .Ц./40г./ от гр.София е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 3,28 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.01.2017г. около 06:40 часа по ул.“Ген.Тодоров“ в гр.Петрич, Николай.П./22г./ от с.Габрене е управлявал лек автомобил „Фолксваген“ с наличие на 1,72 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.01.2017г. около 22:40 часа по ул.“Черна река“ в гр.Разлог, Петър .К.46г./ от гр.Разлог е управлявал лек автомобил „Рено“ с наличие на 0,89 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.01.2017г. около 23:25 часа в с.Огняново, общ.Гърмен, А.К./47г./ от с.Огняново е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 1,67 промила алкохол в издишания въздух.

На 23.01.2017г. около 00:45 часа по ул.“Глазне“ в гр.Банско, Христо.Н./34г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Рено“ с наличие на 1,33 промила алкохол в издишания въздух.

Бързи производства за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 от НК са образувани срещу следните водачи на МПС:

На 22.01.2017г. в района на промишлената зона на гр.Сандански, Георги .Л./41г./ от гр.Сандански е управлявал товарен автомобил „Форд” без съответното свидетелство за правоуправление.

Иво Кирилов