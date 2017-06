Две първи награди в първия BG Music Festival

Приключи първото издание на BG Music Festival – единственият по рода си фестивал за нова модерна авторска българска музика. Огромен бе зрителският интерес и към двете фестивални вечери, а Летния театър в град Сандански не можа да побере всички желаещи да чуят изпълненията на финалистите и специалните гости: Криско, Гери-Никол, дует Авеню, Теди Кацарова и Кристо. Песните и участниците, които получиха отличия тази година, са: I-ва награда на фестивалното жури

DOROTHY TAKEV – Може ли пак

KLAVDIYA – Твоя II-ра награда на фестивалното жури

EVA – Дали III-та награда на фестивалното жури

DIVA VOCAL – Inside Your Soul Награда на журналистическото жури

DIVA VOCAL – Inside Your Soul Награда на телевизионния зрител

JJ – За теб Награда на публиката в Летен театър гр. Сандански

EVA – Дали Награда на Кмета и Община Сандански

MAYRAH – Get Lost Организатори на събитието са BG Music Channel, Music Media Cluster и Община Сандански



