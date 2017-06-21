На 21.06.2017г. около 17:30 часа на ул. “Панаирски ливади“ в гр. Гоце Делчев, влекач „Волво“ с 53-годишен водач от гр. София, завивайки на ляво на кръстовище с ул. “Калапот“, не пропуска насрещно движещ се мотоциклет „Сузуки“ с 35-годишен водач от гр. Гоце Делчев и допуска ПТП, в резултат на което мотоциклетистът е получил охлузни рани в областта на десен крак. След извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение.
На 21.06.2017г. около 20:20 часа в гр. Благоевград, лек автомобил „Сузуки“ с 66-годишен водач от гр. Благоевград, движейки се по бул. “Св. Св. Кирил и Методий“, в района на кръгово кръстовище с ул. “Владо Чрноземски“ се удря във велосипед, управляван от 17-годишен младеж от гр. Благоевград. Пострадал при инцидента е велосипедистът, който е настанен за лечение в болница „Пулс“ в гр. Благоевград с фрактура на лявата ръка.
В. Иванова