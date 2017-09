Джон Лоутън и БТР закриха третото издание на The Brava fest с вечния рок хит „July morning”

4 септември 2017 12:07 3 коментара 467 прочита







Изключително вдъхновяваща, за жители и гости на благоевградското село Дъбрава, бе третата вечер от рок предизвикателството The Brava fest volume 3. Джон Лоутън и легендарните Б.Т.Р закриха изданието на фестивала. Публиката не спря да пее и танцува под звуците на обичани световни хитове и нови такива. Кулминацията на фестивала бе химнът на месец юли, изпълнен от вечната рок банда Юрая Хийп- „July morning“. Именно вокалистът на групата Джон Лоутън, заедно с БТР и публиката, придадоха ново звучене и емоция на песента. Вечерта на фестивала откри рок- кметът и приятел на благоевградското село Дъбрава Цонко Цонев, който представи продължението на своята книга „Кметълски истории“. След него атмосферата подготвиха младите рок таланти от Музикална академия „Престо“, които припомниха хитове, направили рок музиката значима и непреходна. По време на тридневния фестивал, жители и гости на Дъбрава, успяха да се потопят в любимия си музикален стил, благодарение на класните изпълнения на Troya Band - Macedonia, Black Rose - Благоевград, Ignore the hate, The Bullets - Greece. Още за: жители Дъбрава фест издание публика Още от: Общество



Запомни За печат



3 коментара

4 септември 2017 12:13 | Gerb 0 ( 8 гласа) Оценка:гласа)

Браво кмете браво ВСИЧКИ ТРЕВОМАНИ САБРА НА ТОЯ ИЗМИСЛЕН ФЕСТ ДА ГО БЕШЕ КРЪСТИЛ МАРА ДАБРАВА ФЕСТ .....страхотно наркоманско събиране евала



4 септември 2017 15:01 | питанка 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

КОЯ Е мара? Това е чисто измисена история за прилапване на парички... Кмета първо да види кой и как се обработван земите на селяните, плащат ли и м наем или аренда и колко земи се обработват без съгласие на собствениците, тихо тихо кенеди знае от Кмета кои са починали, не издирва наследници и земите се обработват, ТА ЧЕ КМЕТА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА А НЕ ДА ПРАВИ САМО ФЕСТОВЕ...



4 септември 2017 16:10 | Гражданка 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Уважаеми граждани на с. Дъбрава! Искате да сте граждани, ама сте големи селяни!! Просто си сейте нивичките, пасете си козичките, толкова можете и толкова заслужавате! Ама този кмет въобще не го заслужавате! Така да знаете!! Опитва се човека нещо да направи на този баир, вие от козите къркалашки нищо повече не можете да оцените!







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката











Реклама