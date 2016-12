Ѕлагоевградчанката ¬иктори€ јндонова си тръгна от музикалното шоу The Voice of Germany 2016, след като загуби дуела с Ќико Ћаска. ƒвамата изпълнители изп€ха в дует парчето "Crazy", но според журито по-добре със задачата се е справил Ќико. ¬ики се представи блест€що, но €вно факта че е българка повли€ на крайното решение на журито. Ќейни€т ментор »вон ≈лиман тр€бваше да си каже тежката дума, за това кой да продължи напред в шоуто. —ъс сълзи на очи »вон сложи край на участието на ¬ики в √ласът на √ермани€. ƒъщер€та на спортни€ директор на ѕирин »вайло јндонов впечатли журито на "√ласът на √ермани€" с прекрасни€т си R`n`B глас и парчето „You’re Nobody Til Somebody Loves You“ на ƒжеймс јртър. ¬ъпреки че си тръгва от шоуто ¬ики заслужава аплодисменти за смелостта да участва в този музикален формат. ћарти ирилов

Viktoriya vs. Nico: "Crazy" | The Voice of... by TVOG