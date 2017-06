Благоевград отново приема любими български изпълнители! 120-минути хитове и забавление очакват жители и гости с Coca-Cola The Voice Happy Energy

На 26 юни музикалното турне, което събра едни от любимите български изпълнители - Coca-Cola The Voice Happy Energy, ще завладее Благоевград. Културният център на Югозапдна България ще посрещне на голямата сцена на площад „Георги Измирлиев“ балет Nova ,DJ Doncho, VenZy, Пламен и Иво, Михаела Маринова, СкандаУ, DARA, Михаела Филева, Pavell & Venci Venc`, Тита, Криско, както и Кристиан Костов. За всички почитатели на хитовата българска музика изпълнителите на Coca-Cola и The Voice са подготвили да представят най-популярните и най-новите си песни. На третия концерт от турнето на Coca-Cola и The Voice двадесет късметлии ще получат възможността да посетят бекстейджа и да се срещнат с едни от любимите български изпълнители. Избраните на случаен принцип победители ще могат да доведат приятел, с когото винаги са 2х2 и да се включат в звездното парти, което ще се вихри зад сцената. На концерта в Благоевград очакваме да видим още нови и оригинални хореографии, съпровождащи любимите български хитове. Огнените прически и тоалети на изпълнителите отговарят не само на летните тенденции, но и на настроението им. Изпълнителите обещават много изненади за благоевградчани, сред които е и името на звездния репортер, от когото ще научим много нови подробности от „кухнята“ на турнето. Актуална информация за датите и локациите на концертите, можете да откриете на Facebook страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour, както и на страницата на The Voice of Summer Tour. Още за: изпълнители турне балет Още от: Общество



22 юни 2017 16:18 | ЛАСКО 5 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

ОХ ПОВРЪЩА МИ СЕ ОТ ТЕЗИ . ПИСНА МИ . ЕДИН И СЪЩИ ОЛИГОФРЕНЧЕТЕ . БЯХ И НА БГ НАГРАДИТЕ . НЕЩАТА КОИТОq БЯХА ПО СМИСЛЕНИ СЕ ИЗПЯХА ОТ БТР, АВЕНЮ, МИРО, ДО НЯКЪДЕ ГРАФА, ОТ ТАМ НА СЕТНЕ НИЩО СМИСЛЕНО - ПЛЕЙБЕЦИ, ВИКАНЕ, БЕЗ СМИСЛЕНИ ТЕКСТОВЕ, НИКАКЪВ СТИЛ В ПРИЧЕСКИ И ОБЛЕКЛО . ДЕТСКА ГРАДИНА С ПО ДВЕ ИЗМИСЛЕНИ ПЕСНИ И СЕ ИЗЖИВЯВАТ КАТО ГОЛЯМАТА РАБОТА, НО ВИНА ЗА ТОВА ИМАТ ПИАР АГЕНЦИИ И МЕДИИ- ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ . НАРОДА ВЕЧЕ СЕ ОТВРАТИ . ЗЛАТКИ, ТРИЗНАЧКИ И ПАЧИ И ПЕДАЛИ СТАНАХА ЗВЕЗДИ В ТАЗИ СТРАНА . ПРИНУДЕНИ СМЕ ДА ЧЕТЕМ ЗА ТЯХ, ДА ГИ ГЛЕДАМЕ ПО ТЕЛЕВИЗИИ В РАЗНИ ФОРМАТИ, ДАЖЕ И КУЛИНАРНИ . МЕДИИТЕ СТАНАХА МЯСТО ЗА РЕКЛАМА НА КУРВИ И ПЕДАЛИ ??? ДО КОГА СЕ ПИТА . НЕ ВЯРВАМ ДА НЯМА КАКВО ДА СЕ ПИШЕ ЗА ХОРА С ДОБРИ ДЕЛА, КОИТО ПОМАГАТ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И СПОРТА . ЗА ТЯХ НИЩО НЕ СЕ ПИШЕ . ВСЯКО УЧИЛИЩЕ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ ПРОЯВИ КЪДЕТО СЕ ИЗЯВЯВАТ ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА, НО ВРЪЗКАТА С УЧИЛИЩАТА Я НЯМА . ПИШЕ СЕ САМО АКО ИМА ПОБОЙ, СКАНДАЛ И ДРУГИ ГЛУПОСТИ .



22 юни 2017 16:51 | Ха ха ха 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Нали селското кметче Камбитов направи нов парк, какво ще търсят тези в центъра. Парка беше за музикални концерти и фестивали, нали кмете????

Парата е важна колко дават и къде искат!!!



22 юни 2017 18:02 | Благоевградчанин 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Пари за Пирин няма, за заря и втори концерт на тези псевдо певци има ..



22 юни 2017 19:33 | анонимен 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Култура, културо, къде изчезна? Всички забавления се сведоха до чалга, безмислие, цинизми, липса на логика в текстовете, песни без мелодия, която да те грабне, облекло под всяка критика и лигавене до небето от изпълнителите, взели се за голяма работа. Наградите се раздават на парче, да има за всеки по нещо. С една дума, нищо. Харчат се пари на вятъра, а може, може много по-добре. Чакаме хубавата, запомнящата се песен, певци има, сигурно няма автори и на музика и на текст.







