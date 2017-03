Биг Бенд - Благоевград и Весела Морова откриват III издание на международния фестивал „Благоевград Blues and Jazz”

Много джаз, с Весела Морова и Биг Бенд-Благоевград, ще звучи в първата вечер от III издание на международния фестивал „Blagoevgrad Blues and Jazz”. Началният час на събитието е 19.00 на 30 март, а мястото – Драматичен театър „Никола Вапцаров“. Tанц , блуз и джаз отново ще радват жители и гости на Благоевград в два поредни фестивални дни. 2017г. минава под знака на 100-годишнината от рождението на Ела Фицджералд, която остави след себе си незабравимото изпълнение на „Summertime”. Поредица от нейни хитове ще звучи в изпълнение на благоевградския бенд. На сцената ще излязат и румънските The Bega blues band заедно с Jonhy Bоta. Ако заглавия като „All your love” и „Heat Inside“ говорят нещо на почитателите на фънк музика, то това задължително е името на бандата Dirty Purchase. След като миналата година те издадоха своя първи авторски албум и отбелязаха 20 години на фънк формацията, сега ще представят най-доброто на сцената на „Blagoevgrad Blues and Jazz”. Втората вечер на „Blagoevgrad Blues and Jazz” отново започва от 19.00 часа. Датата е 31 март, а мястото отново ДТ „Никола Вапцаров“. България, Гърция и САЩ на една сцена с музикални предизвикателства. Публиката ще се наслади на изпълненията на Вики Алмазиду с една уникална смесица от авторски композиции на автентични гръцки и български народни мелодии, разработени в съвременни джаз пиеси и песни. Блусът носи името на Big Blues Band и Васко Кръпката, които ще поднесат една богата палитра от популярни парчета. Гвоздеят на програмата е легендарният Sugar Blue. Световноизвестният блусар Джейм Уайтинг, роден в Харлем, Ню Йорк е свирил и с Rolling Stones, като самият Миг Джагър го описва като „странен и много талантлив музикант“. Носителят на „Grammy” ще разкрие „тайните“ на хармониката и защо големи имена като Боб Дилън, Стиви Уондър, Уили Диксън, Франк Запа повлияват грандиозно върху творчеството и го нареждат сред най- добрите. Почетен гост на третото издание на “Blagoevgrad Blues and Jazz 2017” ще бъде големият български джаз музикант, композитор, аранжор и пианист – Милчо Левиев. Още за: издание фестивал театър Още от: Общество



