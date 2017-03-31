

Актуална пътна обстановка в Пиринско и страната към 11:30 ч.

12 Януари 2017 11:07 744 прочита







Температурите са в интервала от – 20 до – 2 С°. Времето над страната е облачно. Вятър духа в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Разград, Русе, Смолян, Търговище, Хасково и Шумен. Сняг вали в област Варна, Добрич, Кюстендил, както и в района на Черна Места /обл. Благоевград/; Малко Търново /обл. Бургас/ Трън /обл. Перник/; Бучин проход /обл. София/; АМ „Тракия”, проход „Република”, гр.Чирпан, Раднево, Гълъбово, Мъдрец и Средец /обл. Стара Загора/. Пътните настилки в страната са предимно заснежени на места мокри, по усойните места заледени, почистени и обработени, съобщават от АПИ. Ограничена видимост поради мъгла: до 50 м в района Нова Загора /обл. Сливен/. І. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ: ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: Област Бургас: Ограничено е движението на всички МПС на територията на Област Бургас. Област Ямбол: Затворена за движение на МПС е АМ ”Тракия” от п.в. „Зимница“ до Бургас. Влошените метеорологични условия – бурен северен вятър и ниските температури създават условия за снегонавявания. АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС. АМ „Струма“: Отворена за всички МПС. АМ „Марица“: Отворена за всички МПС. АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС. АМ „Люлин“: Отворена за всички МПС. ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1. Проходи: - „Върбишки” - затворен за всички МПС; - „Златишки” - затворен за всички МПС; - „Дюлински” - затворен за всички МПС; - „Ришки” - затворен за всички МПС; - „Троянски” - затворен за всички МПС; - „Републиката” - отворен за всички МПС; - „Предел” - отворен за всички МПС; - „Котленски” - забранен за МПС над 10 т; - „Превала” - без ремаркета и полуремаркета; - „Айтоски” - забранен за МПС над 12 т; - „Рожен” - без ремаркета и полуремаркета; - „Вратник” - забранен за МПС над 10 т; - „Обзорски” - забранен за МПС над 12 т; - „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т.; - „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т; - „Печинско” - без ремаркета и полуремаркета; - „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т; - „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г. ІV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА: - път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма. - път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна: област Варна: Неофит Рилски до Варна – забранено за движение на МПС над 12 т.; Неофит Рилски-Шумен отворен за всички. - път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма. - път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: Област Търговище – МПС над 12 т задължително с вериги. Път І-4 на територията на Област Шумен – отворен за движение за МПС над 12 т, задължително с вериги. - път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: ОПУ Кърджали: Кърджали до граница Хасково ограничено е движението на МПС над 12 т. – за почистване. - път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: ОПУ София: Саранци-Челопеч МПС над 12 т с вериги; област Бургас: п.в. „Петолъчката“-Бургас с ограничение до 12 т.; област Сливен: ограничено движение за МПС над 12 т.; област Ямбол: ограничено движение за МПС над 12 т. - път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: ОПУ Шумен и ОПУ Силистра: ограничено е движението за МПС над 3,5 т.; област: Ямбол: Петолъчката-ГКПП Лесово затворен за МПС над 12 т. - път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: ОПУ София: Отворен за всички МПС. - път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: ОПУ Бургас: път I-9 Бургас-Малко Търново ограничение над 12 т.; Обзор-Слънчев бряг – отворен за МПС до 12 т.; Слънчев бряг-Сарафово – отворен за всички МПС; област Добрич: Варна-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т. V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас: ОПУ Благоевград: Път II-84 Юндола-Якоруда – забранява движението на МПС над 12 т.; път III-197 Гоце Делчев-Сатовча-Доспат-Борино-Тешел-Настан-Девин от км 27+700 до км 41+900 само в посока от Сатовча-Доспат, /между Сатовча и границата с област Смолян/ във връзка със снегопочистване, се забранява движението на товарни МПС с тегло над 12 т; път III-198 в района на Попови Ливади от с. Катунци до Гоце Делчев – връзка със снегопочистване, се забранява движението на товарни МПС с тегло над 12 т. ОПУ-Бургас: Път II-53 граница ОПУ Ямбол-Зорница-Средец – затворен; път II-73 Шумен-Карнобат /Ришки проход/ – затворен;път II-79 граница ОПУ Ямбол-Средец-Бургас – отворен; път II-99 Бургас-Царево – отворен, път II-99 Царево-Малко Търново – отворен с ограничение за МПС над 12 т.; път III-208 граница ОПУ Варна-Добромир-Айтос – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-539 Средец-Айтос – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-705 Бероново-Мъдрино – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-795 (II-79)-Драка-Карнобат – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-906 Паницово-Оризаре /Дюлински проход/ – затворен; път III-906 Оризаре-Каблешково ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-907 (I-9) -Визица – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-908 (II-79) - м. Босна – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-992 Росен-Я. поляна-Приморско – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-2085 Руен-Горица – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-2085 Горица-Гильовци от км 23+800 до км 29+600 – затворен за всички МПС; път III-5391 Трояново-Карнобат – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-5392 Винарско-Камено-Братово III-5393 (III-5392) -Лукойл – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-6008 (I-6)-Лукойл-Камено – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-6009 Миролюбово-Ахелой – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7006 (I-7)-Садово-граница ОПУ Сливен – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7305 Камчия-Вресово – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7306 Черница-Чубра – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7907 Дебелт-ПВ Братово – ограничено движение за МПС над 12 т, път III-7908 Промет-Маринка – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-7909 Горно Езерово-Равнец – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9008 Бургас-Долно Езерово – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9009 Ново Панчарево-Ясна поляна – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-9901 Синеморец-Резово – ограничено движението за всички МПС поради обилен снеговалеж. ОПУ Варна: Път II-29 Добрич-Варна – отворен за всички; път III-207 Ветрино-Калоян-Векилски от км 0+000 до км 30+000 – затворен за всички МПС; път II-208 Провадя-Дългопол-Айтос – отворен за МПС до 12 т.; път III-731 Провадя-Дългопол отворен за всички; път III-902Оброчище-Кичево – отворен за всички; път III-904 Старо Оряхово-Бозвелийско – отворен за всички; път III-906 Дюлино-Каблешковo – отворен за всички; път III-2008 Повеляново-Варна – отворен за всички; път III-2009 Чернево-Суворово – отворен за всички; път III-2072 Добротич-Михалич-Вълчи дол от км 0+000 до км 11+300 – затворен за всички МПС;път III-2702 – от км 9+900 до км 36+300 /Оброчище-Вълчи дол-Суворово/ - затворен за МПС над 3,5 т; път III-2082 Кривня-Равна-Неново от км 0+000 до км 17+500 – затворен за движение за всички МПС; път III-2083 Сава-Гроздьово – отворен за всички; път III-2702Одринци-Ведрина отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2901 Суворово-Ветрино от км 22+000 до км 34+000 – затворен за всички МПС; път III-7301 Радко Димитриево-Смядово – отворен за всички; път III-9004 Варна-Житница – отворен за всички; път III-9006 Здравец-Синдел – отворен за всички; път III-9042 Венелин-Садово-Бенковски от км 0+000 до км 22+900 – затворен за всички МПС; път III-9044 Дъбравино-Тръстиково – отворен за всички; ОПУ Велико Търново: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Севлиево-В. Търново и път II-55 Дебелец-Гурково;път ІІ-52 Вардим-Ореш-отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-302 Морава-Царевец-отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-405 Козловец-Царевец – отворен за МПС до 3,5 тона; път ІІІ-407 Царевец-Павел – отворен до 12 т.; път ІІІ-407 Свищов-Совата – движение на МПС до 12т.; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението, поради силен снеговалеж. Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово; път ІІІ-662 Твърдица-Елена – отворен за МПС до 10 т. ОПУ-Видин: Път III-121 между с. Шишенци и разклона за с. Бориловец, ограничено движението, поради снегопочистване; път III-122 Негованци-Ново село – ограничено движение, поради снегопочистване и снегонавяване. Обходен маршрут: път II-12 Видин-Брегово-Ново село.път III-140 Кула-Грамада от км 0+000 до км 14+000 – затворен за всички МПС, поради снегонавявания; път III-1411 Буковец-Церова вода – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1412 Церова Вода-Раковица – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1413 Синаковци-Божурица – ограничено движението, поради снегопочистване. ОПУ-Враца: няма. ОПУ-Габрово: няма. ОПУ-Добрич: Път II-27 Добрич-Балчик – отворен до 3,5 т.; път II-29 Добрич-гр. Румъния – отворен за всички МПС; път II-71 Добрич-Карапелит – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-207 Орляк-Жегларци-Честименско – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-293 Добрич-Крушари – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-901 Шабла-Камен бряг-Каварна – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2075 Орляк-Зърнево – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2077 Честименско-Каблешково-Межден – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-7102 Коларци-Тервел – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-7106 Карапелит-Кочмар – отворен за МПС до 3,5 т. ОПУ-Кюстендил: Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 16.01.2017 г.; път III-602 „(о.п. Кюстендил-Радомир)-Коняво-Горна Козница-Мала Фуча-Бобов дол в участъка Таваличево-Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър, снегонавявания и образували се преспи. Срок до 10:00 часа на 10.01.2017 г.; път III 623 Бобов дол-Жедна от 15+200 до км 15+700, отворен за МПС до 3.5 т.; път III-6012 Долно Уйно-Горно Уйно-Долни Кортен-Горни Кортен-Трекляно в участъка отклонение с.Уши-с. Трекляно от км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок до 31.03.2017 г; път ІІІ-6222 Смоличано-Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено движението за товарни автомобили, поради пропадане на част от пътното тяло при км 10+650, км 11+720, км 12+830 и км 13+360. Сигнализирано с пътни знаци.Срок 31.03.2017 г. ОПУ-Кърджали: Ограничение на всички МПС по третокласната пътна мрежа. Въведени ограничения за движение на МПС с тегло над 12 т. по следните пътища: - път II-58 (Конуш - Черноочене)-Комунига-Тополово – Асеновград от км 0+000 до км 25+047; - път II-59 сп. Джебел-Момчилград-Звездел-Крумовград-Ивайловград-Славеево - граница Гърция от км 7+000 км 55+845; - път III-508 сп. Джебел - п.в. Кирково)-Джебел-Рогозче-Фотиново-(Бенковски - Подкова) от км 0+000 до км 32+823; - път III-591 Крумовград-Ковил-Джанка-Поточница-Студен кладенец - Рабово – Пчелари от км 0+000 до км 24+900; - път III-592 (Момчилград-Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка – Крумовград от км 0+000 до км 67+558; - Път III-593 (Крумовград - Ивайловград) - Падало - Орешари - Маджари - Долно Ботево от км 0+000 до км 18+000; - път III-5009 (Конуш - Черноочене) - Зорница - Бели пласт - Стремци - Рани лист -(Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080; - път III-5072 (Чифлик - Мост) - Перперек - Кокиче - Миладиново - Рудина - Сестринско - Поповец -Зимовина - Лясковец - (Силен - Долно Ботево) от км 0+000 до км 16+000; - път III-5073 (Мургово - Горна крепост) - Археологически комплекс "Перперикон" от км 0+000 до км 1+207; - път III-5082 Джебел - Папрат-Мишевско-Църквица-Синчец-(Ардино - Бойно) от км 0+0000 до км 19+974 - път III-5084 (Джебел - Рогозче) - Мрежичко-Устрен-Припек от км 0+000 до км 11+400; - път III-5901 Момчилград - Раван - Нановица - Гургулица - Зорница от км 0+000 до км 27+400; - път III-5902 (Момчилград - Звездел) - п.к. Звездел - п.к. Голяма чинка - (Токачка - Крумовград) от км 0+000 до 16+668; - път III-5904 Крумовград - Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - граница Гърция от км 0+000 до км 26+174; - път III-5906 (Крумовград - Ивайловград) - Железино - Гугутка - Бял градец - Казак -п.к. Черничево - (Голямо Каменяне - Аврен) от км 21+520 до км 49+750; - път III-8653 (Ардино-Бойно) Кобиляне - Брезен - Боровица – Сполука от км 0+000 до км 22+500; - път III-8672 (Бенковски-Подкова)- Кирково от км 0+000 до км 1+921; - път III-8673 (Златоград-Бенковски) –Добринци-Генерал Гешево-(Устрен-Припек) от км 0+0000 до км 11+700. Въведени ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета по следните пътища: - път III-8632 Баните-Стояново-п.к. Стояново от км 7+720 до км 14+498; - път III-8652 (П.к. Стояново-Ардино) -Бял извор-Падина-Неделино-(Мадан-Златоград) от км 0+000 до км 8+620. ОПУ-Ловеч: Ограничение за МПС над 12 т по третокласната пътна мрежа. Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Ябланица-В. Търново и път I-3 Ботевград-Русе. Път II-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 16.01.2017 г.; път III-3011Горско Сливово-Крамолин от км 13+500 до км 16+850 ограничено движение по поради почистване. Обходен маршрут: Летница-Левски-Градище-Върбовка-Сухиндол; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване. ОПУ-Монтана: Път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за МПС над 12 т, поради снегопочистване ОПУ-Пазарджик Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено; Път II-84 Велинград-Юндола – ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т. поради снегопочистване. ОПУ-Перник: Път ІІІ-623 ограничено движение на МПС до 3,5т. Мламолово-Бобов дол-Жедна-Извор-Лобош-Земен-Враня стена-Габрешевци, поради снегонавяване в област Кюстендил. ОПУ-Плевен: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-3 път II-35 Плевен-Ловеч – отворен за всички МПС; път-306 Кнежа-Салановци – затворен за движение поради силни снегонавявания; път III-3402 Въчитрън-гр. Ловеч затворен за движение поради снегонавявания; ОПУ-Пловдив: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на Област Пловдив с изключение па път II-64 Пловдив-Карлово, път I-8 Пазарджик-Пловдив-Хасково и АМ „Тракия“; път II-56 Павел баня-Зелениково ограничено движение за МПС над 7,0 т. МПС до 7,0 т. да се движат задължително с вериги; път III-8604 Гълъбово-Бяла Черква и път III 862 Храбрино-Лилково, път-III 861 Югово-Лъки-Здравец; път III 8611 Лъки-Белица ограничение е до 3,5 т с вериги. ОПУ-Разград: Път II-23 граница Русе-Кубрат-Исперих-граница Силистра – забранено е движението на МПС над 3,5 т.; Път II-49 Разград-Кубрат-Тутракан – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път II-51 граница Търговище-Чудомир-Лозница – път I-2 – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път III-204 път І-2-Разград-Благоево-Попово – над МПС над 12 т задължително с вериги Път III-205 път І-2-Разград-Исперих – граница Силистра – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-206 път І-2-Пороище-Студенец-Лозница – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-702 граница Шумен-Подайва-Исперих – ограничено движение за всички МПС Път ІІІ-2001 граница Русе-Глоджево-път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-2002 път І-2-Костанденец-гран. Търговище – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-2003 път І-2-Дряновец-граница Русе – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път IIІ-2004 Балкански-ІІІ-204 /Благоево/ /от с. Балкански до път III-204/ –ограничено движение за всички МПС; Път ІІІ-2005 път І-2-Самуил-Хърсово-Здравец-ІІІ-702 /Подайва/ – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-2102 граница Русе-Юпер-Бисерци- пътІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-2302 граница Русе-Просторно- път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-2304 път ІІ-23-резид. Воден-Острово-ІІІ-4902 – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път IIІ-2305 с. Конево към граница със Силистра – ограничено движение за всички МПС; Път ІІІ-2306 път ІІ-23-Печеница-Къпиновци-ІІІ-702 – забранено е движението на МПС над 12 т. Път ІІІ-4902 път ІІ-49-Побит камък-Завет-ІІІ-205/Веселец/ – забранено е движението на МПС над 12 т.: Път ІІІ-4904 път ІІ-49-ж.п.гара-/Разград-Дянково/ – забранено е движението на МПС над 12 т.; Път ІІІ-7002 граница Шумен-Г. вода-Хърсово-Г. извор – ограничено движение за всички МПС; ОПУ-Русе: ограничава се движението за всички МПС по третокласната пътна мрежа в област Русе Път II-23 Русе-Кубрат – отворен за МПС до 12 т.; път II-51 Бяла-Попово – МПС над 12 т. задължително с вериги; път II-52 Пиргово-Стълпище – отворен за МПС до 12 т.; II-54 Бяла-Свищов - Движение на МПС над 12 т. с вериги; път III-202 Щръклево-Нисово-Кацелово - проходим, за МПС до 12 т.; път III-2001 Русе-Писанец-Ветово-Глоджево-Проходим, отворен за движение на МПС до 12 т.; път-III-2003 Дряновец-Сеново-Глоджево-Проходим, движение на МПС до 12 т. Работи се по уширяване.; път III-2102 Сливо поле-Черешово – ограничено движение за всички МПС; път III-2302 Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново-Проходим, движение на МПС до 12 т.; път III-2305 Паисиево-Малък Преславец – движение на МПС до 12 т.; път III-5201 Новград-Джулюница-Движение на МПС над 12 т. с вериги.; път III-5001 /Русе-Бяла/-Две Могили-Широково-Острица-Кацелово-Проходим, движение на МПС до 12 т. ОПУ Силистра: Път II-23 Исперих-Окорш-Дулово – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-49 Кубрат-Старо Село – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-71 Силистра-Добрич – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-207 Тервел-Алеково – отворен за МПС до 12 т.; път III-213 Айдемир-Калипетрово – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-215 Силистра-Фериботен комплекс – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-235 Паисиево-Главиницза-Малък Преславец – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-701 Грънчарово-Тодор Икономово – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2077 Каблешково-Межден – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2104 Черногор-Главиница – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2305 Зебил-Конево – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2307 Овен-Руъно-Правда-Главиница – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-7001 Алфатар-Краново – отворен за МПС до 12 т. ОПУ-Сливен: Път II-55 Гурково-Нова Загора ограничено е движението на МПС над 12 т.; път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПСнад 10 т.; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС.; път III-662 Твърдица-Елена – затворен за всички МПС.; Път II-66 Сливен-Нова Загора – отворен за всички МПС. Отворени за над 12 т са пътищата: път II-53 Ямбол-Сливен, път III-554 Нова Загора-Раднево. ОПУ София: няма ограничения. ОПУ-Смолян: В област Смолян товарните МПС да се движат без ремаркета и полуремаркета. ОПУ-Стара Загора: няма ограничения. ОПУ-Търговище: Движението по втори клас пътна мрежа в област Търговище до 12 т само с вериги. Път II-51 Дралфа-Чудомир – отворен за МПС до 12 т.; път III-204 Разград-Попово отворен за движение на МПС до 3.5 т. ОПУ-Хасково: Временно движението по републиканските пътища на територията на Община Тополовград за МПС над 3.5 тона е задължително с вериги. Път II-76 Тополовград-Харманли – ограничено движението за товарни автомобили над 12 тона.; път II-76 Княжево-Тополовград-Харманли – задължително движение с вериги за всички МПС; път III-5509 Щит-Маточина – ограничено движението за всички МПС; път III-5507 Студена-Радовец – ограничено движението за всички МПС; път II-55 Главан-Младиново – задължително движение с вериги за всички МПС; път III-554 Гълъбово-Симеоновград-Харманли – ограничено е движението за товарни автомобили над 12 тона,а всички останали МПС задължително с вериги. ОПУ Шумен: ограничено е движението на всички МПС по пътища втори и трети клас на територията на ОПУ-Шумен Път III-7003 Златна нива-Шумен-затворен за всички МПС. ОПУ-Ямбол: Път II-53 гр. Ямбол-Войника от км 154+000 до км 184+800 – затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост Път ІІІ-707 Воденичене-Александрово от км 12+000 до км 44+200 – ограничено движение за МПС над 12 т; Път III-5308 Калчево-Стефан Караджово от км 0+000 до км 39+300 - затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост; Път III-7072 Недялско- к-ще с път III-5305 – затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост Р. Андонов Още за: температури интервал области Още от: Общество



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