  
 Четвъртък, 12 ЯнуариФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Актуална пътна обстановка в Пиринско и страната към 11:30 ч.


12 Януари 2017 11:07   744 прочита



Температурите са в интервала от – 20 до – 2 С°. Времето над страната е облачно. Вятър духа в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Разград, Русе, Смолян, Търговище, Хасково и Шумен. Сняг вали в област Варна, Добрич, Кюстендил, както и в района на Черна Места /обл. Благоевград/; Малко Търново /обл. Бургас/ Трън /обл. Перник/; Бучин проход /обл. София/; АМ „Тракия”, проход „Република”, гр.Чирпан, Раднево, Гълъбово, Мъдрец и Средец /обл. Стара Загора/.

Пътните настилки в страната са предимно заснежени на места мокри, по усойните места заледени, почистени и обработени, съобщават от АПИ.

Ограничена видимост поради мъгла:

до 50 м в района Нова Загора /обл. Сливен/.

І. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ:

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“: Област Бургас: Ограничено е движението на всички МПС на територията на Област Бургас. Област Ямбол: Затворена за движение на МПС е АМ ”Тракия” от п.в. „Зимница“ до Бургас. Влошените метеорологични условия – бурен северен вятър и ниските температури създават условия за снегонавявания.

АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС.

АМ „Струма“: Отворена за всички МПС.

АМ „Марица“: Отворена за всички МПС.

АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС.

АМ „Люлин“: Отворена за всички МПС.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Проходи:

- „Върбишки” - затворен за всички МПС;

- „Златишки” - затворен за всички МПС;

- „Дюлински” - затворен за всички МПС;

- „Ришки” - затворен за всички МПС;

- „Троянски” - затворен за всички МПС;

- „Републиката” - отворен за всички МПС;

- „Предел” - отворен за всички МПС;

- „Котленски” - забранен за МПС над 10 т;

- „Превала” - без ремаркета и полуремаркета;

- „Айтоски” - забранен за МПС над 12 т;

- „Рожен” - без ремаркета и полуремаркета;

- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;

- „Обзорски” - забранен за МПС над 12 т;

- „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т.;

- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;

- „Печинско” - без ремаркета и полуремаркета;

- „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т;

- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г.

ІV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма.

- път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна:

област Варна: Неофит Рилски до Варна – забранено за движение на МПС над 12 т.; Неофит Рилски-Шумен отворен за всички.

- път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма.

- път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: Област Търговище – МПС над 12 т задължително с вериги. Път І-4 на територията на Област Шумен – отворен за движение за МПС над 12 т, задължително с вериги.

път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: ОПУ Кърджали: Кърджали до граница Хасково ограничено е движението на МПС над 12 т. – за почистване.

- път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: ОПУ София: Саранци-Челопеч МПС над 12 т с вериги; област Бургас: п.в. „Петолъчката“-Бургас с ограничение до 12 т.; област Сливен: ограничено движение за МПС над 12 т.; област Ямбол: ограничено движение за МПС над 12 т.

- път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: ОПУ Шумен и ОПУ Силистра: ограничено е движението за МПС над 3,5 т.; област: Ямбол: Петолъчката-ГКПП Лесово затворен за МПС над 12 т.

- път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: ОПУ София: Отворен за всички МПС.

- път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: ОПУ Бургас: път I-9 Бургас-Малко Търново ограничение над 12 т.; Обзор-Слънчев бряг – отворен за МПС до 12 т.; Слънчев бряг-Сарафово – отворен за всички МПС; област Добрич: Варна-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т.

V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас:

ОПУ Благоевград:

Път II-84 Юндола-Якоруда – забранява движението на МПС над 12 т.; път III-197 Гоце Делчев-Сатовча-Доспат-Борино-Тешел-Настан-Девин от км 27+700 до км 41+900 само в посока от Сатовча-Доспат, /между Сатовча и границата с област Смолян/ във връзка със снегопочистване, се забранява движението на товарни МПС с тегло над 12 т; път III-198 в района на Попови Ливади от с. Катунци до Гоце Делчев – връзка със снегопочистване, се забранява движението на товарни МПС с тегло над 12 т.

ОПУ-Бургас:

Път II-53 граница ОПУ Ямбол-Зорница-Средец – затворен; път II-73 Шумен-Карнобат /Ришки проход/ – затворен;път II-79 граница ОПУ Ямбол-Средец-Бургас – отворен; път II-99 Бургас-Царево – отворен, път II-99 Царево-Малко Търново – отворен с ограничение за МПС над 12 т.; път III-208 граница ОПУ Варна-Добромир-Айтос – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-539 Средец-Айтос – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-705 Бероново-Мъдрино – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-795 (II-79)-Драка-Карнобат – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-906 Паницово-Оризаре /Дюлински проход/ – затворен; път III-906 Оризаре-Каблешково ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-907 (I-9) -Визица – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-908 (II-79) - м. Босна – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-992 Росен-Я. поляна-Приморско – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-2085 Руен-Горица – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-2085 Горица-Гильовци от км 23+800 до км 29+600 – затворен за всички МПС; път III-5391 Трояново-Карнобат – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-5392 Винарско-Камено-Братово III-5393 (III-5392) -Лукойл – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-6008 (I-6)-Лукойл-Камено – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-6009 Миролюбово-Ахелой – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7006 (I-7)-Садово-граница ОПУ Сливен – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7305 Камчия-Вресово – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7306 Черница-Чубра – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7907 Дебелт-ПВ Братово – ограничено движение за МПС над 12 т, път III-7908 Промет-Маринка – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-7909 Горно Езерово-Равнец – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9008 Бургас-Долно Езерово – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9009 Ново Панчарево-Ясна поляна – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-9901 Синеморец-Резово – ограничено движението за всички МПС поради обилен снеговалеж.

ОПУ Варна:

Път II-29 Добрич-Варна – отворен за всички; път III-207 Ветрино-Калоян-Векилски от км 0+000 до км 30+000  затворен за всички МПС; път II-208 Провадя-Дългопол-Айтос – отворен за МПС до 12 т.; път III-731 Провадя-Дългопол отворен за всички; път III-902Оброчище-Кичево – отворен за всички; път III-904 Старо Оряхово-Бозвелийско – отворен за всички; път III-906 Дюлино-Каблешковo – отворен за всички; път III-2008 Повеляново-Варна – отворен за всички; път III-2009 Чернево-Суворово – отворен за всички; път III-2072 Добротич-Михалич-Вълчи дол от км 0+000 до км 11+300 – затворен за всички МПС;път III-2702 – от км 9+900 до км 36+300 /Оброчище-Вълчи дол-Суворово/ - затворен за МПС над 3,5 тпът III-2082 Кривня-Равна-Неново от км 0+000 до км 17+500 – затворен за движение за всички МПС; път III-2083 Сава-Гроздьово – отворен за всички; път III-2702Одринци-Ведрина отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2901 Суворово-Ветрино от км 22+000 до км 34+000 – затворен за всички МПС; път III-7301 Радко Димитриево-Смядово – отворен за всички; път III-9004 Варна-Житница – отворен за всички; път III-9006 Здравец-Синдел – отворен за всички; път III-9042 Венелин-Садово-Бенковски от км 0+000 до км 22+900 – затворен за всички МПС; път III-9044 Дъбравино-Тръстиково – отворен за всички;

ОПУ Велико ТърновоОграничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Севлиево-В. Търново и път II-55 Дебелец-Гурково;път ІІ-52 Вардим-Ореш-отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-302 Морава-Царевец-отворен за МПС до 12 тпът ІІІ-405 Козловец-Царевец – отворен за МПС до 3,5 тонапът ІІІ-407 Царевец-Павел – отворен до 12 т.; път ІІІ-407 Свищов-Совата – движение на МПС до 12т.; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението, поради силен снеговалеж. Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово; път ІІІ-662 Твърдица-Елена – отворен за МПС до 10 т.

ОПУ-Видин:

Път III-121 между с. Шишенци и разклона за с. Бориловец, ограничено движението, поради снегопочистване; път III-122 Негованци-Ново село – ограничено движение, поради снегопочистване и снегонавяване. Обходен маршрут: път II-12 Видин-Брегово-Ново село.път III-140 Кула-Грамада от км 0+000 до км 14+000 – затворен за всички МПС, поради снегонавявания; път III-1411 Буковец-Церова вода – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1412 Церова Вода-Раковица – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1413 Синаковци-Божурица – ограничено движението, поради снегопочистване.

ОПУ-Враца: няма.

ОПУ-Габрово: няма.

ОПУ-Добрич:

Път II-27 Добрич-Балчик – отворен до 3,5 т.; път II-29 Добрич-гр. Румъния – отворен за всички МПС; път II-71 Добрич-Карапелит – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-207 Орляк-Жегларци-Честименско – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-293 Добрич-Крушари – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-901 Шабла-Камен бряг-Каварна – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2075 Орляк-Зърнево – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2077 Честименско-Каблешково-Межден – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-7102 Коларци-Тервел – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-7106 Карапелит-Кочмар – отворен за МПС до 3,5 т.

ОПУ-Кюстендил:

Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 16.01.2017 г.; път III-602 „(о.п. Кюстендил-Радомир)-Коняво-Горна Козница-Мала Фуча-Бобов дол в участъка Таваличево-Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър, снегонавявания и образували се преспи. Срок до 10:00 часа на 10.01.2017 г.; път III 623 Бобов дол-Жедна от 15+200 до км 15+700, отворен за МПС до 3.5 т.; път III-6012 Долно Уйно-Горно Уйно-Долни Кортен-Горни Кортен-Трекляно в участъка отклонение с.Уши-с. Трекляно от км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок до 31.03.2017 г; път ІІІ-6222 Смоличано-Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено движението за товарни автомобили, поради пропадане на част от пътното тяло при км 10+650, км 11+720, км 12+830 и км 13+360. Сигнализирано с пътни знаци.Срок 31.03.2017 г.

ОПУ-Кърджали:

Ограничение на всички МПС по третокласната пътна мрежа.

Въведени ограничения за движение на МПС с тегло над 12 т. по следните пътища:

път II-58 (Конуш - Черноочене)-Комунига-Тополово – Асеновград от км 0+000 до км 25+047;

- път II-59 сп. Джебел-Момчилград-Звездел-Крумовград-Ивайловград-Славеево - граница Гърция от км 7+000 км 55+845;

път III-508 сп. Джебел - п.в. Кирково)-Джебел-Рогозче-Фотиново-(Бенковски - Подкова) от км 0+000 до км 32+823;

път III-591 Крумовград-Ковил-Джанка-Поточница-Студен кладенец - Рабово – Пчелари от км 0+000 до км 24+900;

път III-592 (Момчилград-Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка – Крумовград от км 0+000 до км 67+558;

Път III-593 (Крумовград - Ивайловград) - Падало - Орешари - Маджари - Долно Ботево от км 0+000 до км 18+000;

път III-5009 (Конуш - Черноочене) - Зорница - Бели пласт - Стремци - Рани лист -(Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080;

път III-5072 (Чифлик - Мост) - Перперек - Кокиче - Миладиново - Рудина - Сестринско - Поповец -Зимовина - Лясковец - (Силен - Долно Ботево) от км 0+000 до км 16+000;

път III-5073 (Мургово - Горна крепост) - Археологически комплекс "Перперикон" от км 0+000 до км 1+207;

път III-5082 Джебел - Папрат-Мишевско-Църквица-Синчец-(Ардино - Бойно) от км 0+0000 до км 19+974

път III-5084 (Джебел - Рогозче) - Мрежичко-Устрен-Припек от км 0+000 до км 11+400;

път III-5901 Момчилград - Раван - Нановица - Гургулица - Зорница от км 0+000 до км 27+400;

път III-5902 (Момчилград - Звездел) - п.к. Звездел - п.к. Голяма чинка - (Токачка - Крумовград) от км 0+000 до 16+668;

- път III-5904 Крумовград - Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - граница Гърция от км 0+000 до км 26+174;

път III-5906 (Крумовград - Ивайловград) - Железино - Гугутка - Бял градец - Казак -п.к. Черничево - (Голямо Каменяне - Аврен) от км 21+520 до км 49+750;

път III-8653 (Ардино-Бойно) Кобиляне - Брезен - Боровица – Сполука от км 0+000 до км 22+500;

път III-8672 (Бенковски-Подкова)- Кирково от км 0+000 до км 1+921;

път III-8673 (Златоград-Бенковски) –Добринци-Генерал Гешево-(Устрен-Припек) от км 0+0000 до км 11+700.

Въведени ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета по следните пътища:

път III-8632 Баните-Стояново-п.к. Стояново от км 7+720 до км 14+498;

път III-8652 (П.к. Стояново-Ардино) -Бял извор-Падина-Неделино-(Мадан-Златоград) от км 0+000 до км 8+620.

ОПУ-Ловеч:

Ограничение за МПС над 12 т по третокласната пътна мрежа.

Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Ябланица-В. Търново и път I-3 Ботевград-Русе.

Път II-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 16.01.2017 г.; път III-3011Горско Сливово-Крамолин от км 13+500 до км 16+850 ограничено движение по поради почистване. Обходен маршрут: Летница-Левски-Градище-Върбовка-Сухиндол; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване.

ОПУ-Монтана:

Път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за МПС над 12 т, поради снегопочистване

ОПУ-Пазарджик

Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено; Път II-84 Велинград-Юндола – ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т. поради снегопочистване.

ОПУ-Перник:

Път ІІІ-623 ограничено движение на МПС до 3,5т. Мламолово-Бобов дол-Жедна-Извор-Лобош-Земен-Враня стена-Габрешевци, поради снегонавяване в област Кюстендил.

ОПУ-Плевен:

Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-3

път II-35 Плевен-Ловеч – отворен за всички МПС; път-306 Кнежа-Салановци – затворен за движение поради силни снегонавявания; път III-3402 Въчитрън-гр. Ловеч затворен за движение поради снегонавявания;

ОПУ-Пловдив: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на Област Пловдив с изключение па път II-64 Пловдив-Карлово, път I-8 Пазарджик-Пловдив-Хасково и АМ „Тракия“; път II-56 Павел баня-Зелениково ограничено движение за МПС над 7,0 т. МПС до 7,0 т. да се движат задължително с вериги; път III-8604 Гълъбово-Бяла Черква и път III 862 Храбрино-Лилково, път-III 861 Югово-Лъки-Здравец; път III 8611 Лъки-Белица ограничение е до 3,5 т с вериги.

ОПУ-Разград:

Път II-23 граница Русе-Кубрат-Исперих-граница Силистра – забранено е движението на МПС над 3,5 т.;

Път II-49 Разград-Кубрат-Тутракан – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път II-51 граница Търговище-Чудомир-Лозница – път I-2 – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път III-204 път І-2-Разград-Благоево-Попово – над МПС над 12 т задължително с вериги

Път III-205 път І-2-Разград-Исперих – граница Силистра – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-206 път І-2-Пороище-Студенец-Лозница – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-702 граница Шумен-Подайва-Исперих – ограничено движение за всички МПС

Път ІІІ-2001 граница Русе-Глоджево-път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-2002 път І-2-Костанденец-гран. Търговище – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-2003 път І-2-Дряновец-граница Русе – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път IIІ-2004 Балкански-ІІІ-204 /Благоево/ /от с. Балкански до път III-204/ –ограничено движение за всички МПС;

Път ІІІ-2005 път І-2-Самуил-Хърсово-Здравец-ІІІ-702 /Подайва/ – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-2102 граница Русе-Юпер-Бисерци- пътІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-2302 граница Русе-Просторно- път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-2304 път ІІ-23-резид. Воден-Острово-ІІІ-4902 – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път IIІ-2305 с. Конево към граница със Силистра – ограничено движение за всички МПС;

Път ІІІ-2306 път ІІ-23-Печеница-Къпиновци-ІІІ-702 – забранено е движението на МПС над 12 т.

Път ІІІ-4902 път ІІ-49-Побит камък-Завет-ІІІ-205/Веселец/ – забранено е движението на МПС над 12 т.:

Път ІІІ-4904 път ІІ-49-ж.п.гара-/Разград-Дянково/ – забранено е движението на МПС над 12 т.;

Път ІІІ-7002 граница Шумен-Г. вода-Хърсово-Г. извор – ограничено движение за всички МПС;

ОПУ-Русе: ограничава се движението за всички МПС по третокласната пътна мрежа в област Русе

Път II-23 Русе-Кубрат – отворен за МПС до 12 т.; път II-51 Бяла-Попово – МПС над 12 т. задължително с вериги; път II-52 Пиргово-Стълпище – отворен за МПС до 12 т.; II-54 Бяла-Свищов - Движение на МПС над 12 т. с вериги; път III-202 Щръклево-Нисово-Кацелово - проходим, за МПС до 12 т.; път III-2001 Русе-Писанец-Ветово-Глоджево-Проходим, отворен за движение на МПС до 12 т.; път-III-2003 Дряновец-Сеново-Глоджево-Проходим, движение на МПС до 12 т. Работи се по уширяване.; път III-2102 Сливо поле-Черешово – ограничено движение за всички МПС; път III-2302 Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново-Проходим, движение на МПС до 12 т.; път III-2305 Паисиево-Малък Преславец – движение на МПС до 12 т.; път III-5201 Новград-Джулюница-Движение на МПС над 12 т. с вериги.; път III-5001 /Русе-Бяла/-Две Могили-Широково-Острица-Кацелово-Проходим, движение на МПС до 12 т.

ОПУ Силистра:

Път II-23 Исперих-Окорш-Дулово – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-49 Кубрат-Старо Село – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-71 Силистра-Добрич – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-207 Тервел-Алеково – отворен за МПС до 12 т.; път III-213 Айдемир-Калипетрово – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-215 Силистра-Фериботен комплекс – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-235 Паисиево-Главиницза-Малък Преславец – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-701 Грънчарово-Тодор Икономово – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2077 Каблешково-Межден – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2104 Черногор-Главиница – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2305 Зебил-Конево – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-2307 Овен-Руъно-Правда-Главиница – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-7001 Алфатар-Краново – отворен за МПС до 12 т.

ОПУ-Сливен:

Път II-55 Гурково-Нова Загора ограничено е движението на МПС над 12 т.; път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПСнад 10 т.път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС.; път III-662 Твърдица-Елена – затворен за всички МПС.;

Път II-66 Сливен-Нова Загора – отворен за всички МПС.

Отворени за над 12 т са пътищата: път II-53 Ямбол-Сливен, път III-554 Нова Загора-Раднево.

ОПУ София: няма ограничения.

ОПУ-Смолян:

В област Смолян товарните МПС да се движат без ремаркета и полуремаркета.

ОПУ-Стара Загора: няма ограничения.

ОПУ-Търговище: Движението по втори клас пътна мрежа в област Търговище до 12 т само с вериги.

Път II-51 Дралфа-Чудомир – отворен за МПС до 12 т.път III-204 Разград-Попово отворен за движение на МПС до 3.5 т.

ОПУ-Хасково:

Временно движението по републиканските пътища на територията на Община Тополовград за МПС над 3.5 тона е задължително с вериги.

Път II-76 Тополовград-Харманли – ограничено движението за товарни автомобили над 12 тона.; път II-76 Княжево-Тополовград-Харманли – задължително движение с вериги за всички МПС; път III-5509 Щит-Маточина – ограничено движението за всички МПС; път III-5507 Студена-Радовец – ограничено движението за всички МПС; път II-55 Главан-Младиново – задължително движение с вериги за всички МПС; път III-554 Гълъбово-Симеоновград-Харманли – ограничено е движението за товарни автомобили над 12 тона,а всички останали МПС задължително с вериги.

ОПУ Шумен: ограничено е движението на всички МПС по пътища втори и трети клас на територията на ОПУ-Шумен

Път III-7003 Златна нива-Шумен-затворен за всички МПС.

ОПУ-Ямбол:

Път II-53 гр. Ямбол-Войника от км 154+000 до км 184+800 – затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост

Път ІІІ-707 Воденичене-Александрово от км 12+000 до км 44+200 – ограничено движение за МПС над 12 т;

Път III-5308 Калчево-Стефан Караджово от км 0+000 до км 39+300 - затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост;

Път III-7072 Недялско- к-ще с път III-5305 – затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост

Р. Андонов

Още за: температури  интервал  области Още от: Общество

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 6722
 5658
 4874
 4476
 2802
 2622
 2145
 1922
 1877
 1838
 4
 4
 4
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 1
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.