

Актуална пътна обстановка към 10.30

10 Януари 2017 10:56 795 прочита







Температурите са в интервала от - 19 до - 5 С°. Времето над страната е облачно. Вятър духа в областите Търговище, Монтана, Варна, Силистра, В.Търново, Варна, Разград, Плевен, Смолян, Враца, Ловеч. Слаб сняг вали в областите Монтана, Кюстендил, София, Габрово, Търговище, Перник, Русе, Варна, Кърджали, Плевен, Смолян, Враца, Хасково, Пловдив, проходите „Шипка“, „Република“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ /обл. Ст. Загора/, и в районите на Панагюрище, Сестримо и Мало Конаре /обл. Пазарджик/, Катунци, Голешево, Черна Места, Разлог, Банско, Баня, Предел, Гоце Делчев, Попови ливади /обл. Благоевград/. Пътните настилки в страната са предимно заснежени на места мокри, по усойните места заледени, почистени и обработени. І. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ: Ограничено е движението по третокласната пътна мрежа на всички МПС в област Добрич ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: Отворена за всички МПС; АМ „Хемус“:Отворена за всички МПС; АМ „Струма“: Отворена за всички МПС. АМ „Марица“: Отворена за всички МПС. АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС. АМ „Люлин“: Отворена за всички МПС. ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1. Проходи: - „Върбишки” - затворен за всички МПС; - „Златишки” - затворен за всички МПС; - „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т; - „Троянски” - затворен за всички МПС; - „Обзорски” - отворен за всички МПС; - „Предел” - ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета; - „Рожен” - отворен за МПС над 12 т. задължително с вериги. - „Ришки” - отворен за МПС над 12 т. задължително с вериги. - „Айтоски” - МПС над 12 т. задължително с вериги; - „Вратник” - забранен за МПС над 10 т; - „Дюлински” - забранен за МПС над 3,5 т; - „Котленски” - забранен за МПС над 10 т; - „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т; - „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т; - „Печинско” - отворен за всички МПС; - „Превала” - МПС над 12 т. безремаркета и полуремаркета; - „Републиката” - отворен за всички МПС; - „Рожен” - отворен за МПС над 12 т. задължително с вериги. - „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г. ІV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА: - път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: Отворен за всички МПС. - път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна: ОПУ Варна: „Русе-Девня-Варна” от км 146+800 до км 166+800 /от граница Шумен до Н.Рилски / - затворен за движение за всички МПС,от км 166+800 до км 198+800 /Н.Рилски до Варна/- ограничение за движение на МПС над 12т задължително със вериги. ОПУ Шумен и ОПУ Разград: Разград-Шумен МПС над 12 т задължително с вериги. - път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: Отворен за всички МПС. - път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен:няма. - път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: ОПУ Кърджали: от гр. Кърджали до гр. обл. Хасковоограничено е движението на МПС над 12 т. – за почистване. - път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: отворен за всички МПС. - път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: Ограничено е движението на МПС над 12 т. поради влошени метеорологични условия;ОПУ Шумен:Път I-7 граница Силистра до обходен път Шумен- кръстовище с I-2 проходим с ограничение до 3,5 т с обходен път Хитрино - Тимарево, от кръстовище I-2 - I-7 до Върбица проходим при зимни условия без ограничения; ОПУ Силистра: Възстановено движението на МПС до 3,5 т от Силистра до граница ОПУ Шумен. - път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: ОПУ София: Отворен за всички МПС. - път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: Бургас-Варна отворен над 12 и задължително с вериги; Варна-Балчик-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т. V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас: ОПУ Благоевград: Път III-197 Гоце Делчев-Сатовча-Доспат-Борино-Тешел-Настан-Девин от км 27+700 до км 41+900 само в посока от Сатовча-Доспат, /между Сатовча и границата с област Смолян/ във връзка със снегопочистване, се забранява движението на товарни МПС с тегло над 12 тона. ОПУ-Бургас: Участъка „Провадия – Руен“ - МПС над 12 т. задължително с вериги. Отворени за движение на МПС над 12 т.: IІІ-906 от р-н Тънково- Бургас; ІІІ- 9061 Сл. Бряг- Тънково;ІІІ- 6009 Маринка - Ахелой; ІІІ-9009 от І-9 до Ясна Поляна; ІІІ-992 Ясна поляна - Приморско;ІІІ-705 Бероново- Мъдрино; ІІІ-7006 Садово-Медвен ;ІІІ-5392 Камено - Братово;ІІІ-Лукойл - Братово; ІІІ-6008 от І-6 до Камено; ІІІ-7908 Димчево- Маринка;ІІІ- 7909 Горно Езерово- Равнец; ІІІ 7907 от Полски Извор до Братово. ОПУ Варна: Път II-27 Добрич-Балчик – отворен за МПС до 12 т.; път II-29 Добрич-Варна – движението на МПС над 12т. задължително с вериги; път III-207 от км 0+000 до км 11+000/Ветрино-Добротич/- затворен за МПС; път III-208 от Провадия-Дългопол-Айтос от км 6+000 до км 51+100 - движението на МПС над 12 т. задължително с вериги; път III-902 Варна-Кичево – затворен за всички МПС; път III-2082 Кривня-Равна-Неново – затворен за всички МПС; път III-2901 Суворово-Ветрино – затворен за всички МПС; път III-2902 Кичево-Аксаково - затворен за всички МПС; път III-9004 Падина-Житница-Провадя на територията на област Варна – затворен за всички МПС; ОПУ Велико Търново: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Севлиево-В. Търново и път II-55 Дебелец-Гурково; път ІІІ-403 Царевец-Г.Студена 3.5 т.; път ІІІ-403 Крамолин-Коевци ограничено е движението поради снегонавявания; път ІІІ-405 Козловец-Свищов – отворен за МПС до 3,5 тона; път ІІІ-407 Царевец-Павел – отворен до 12т.; път ІІІ-407 Свищов-Совата – движение на МПС до 12 т.; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението, поради силен снеговалеж. Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово. ОПУ-Видин: Път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за всички МПС поради снегопочистване; Път III-121 между с. Шишенци и разклона за с. Бориловец, ограничено движението, поради снегопочистване; път III-122 Негованци-Ново село – ограничено движение, поради снегопочистване и снегонавяване. Обходен маршрут: път II-12 Видин-Брегово-Ново село.път III-140 Кула-Грамада от км 0+000 до км 14+000 – затворен за всички МПС, поради снегонавявания. път III-1401 Раковица-Киряево – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1411 Буковец-Церова вода – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1412 Церова Вода-Раковица – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1413 Синаковци-Божурица – ограничено движението, поради снегопочистване. ОПУ-Враца: Път II-11 Остров-Крушовене – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-13 Борован-Бяла Слатина от км 44+000 до км 58+000 – движение с повишено внимание, поради наличие на силен вятър и опасност от снегонавявания на платното за движение. Стесняване на едната лента за движение. Път III-1301 Лесура-Фурен – ограничено е движението на всички МПС поради снегопочистване. Обходен маршрут: път III-101 Криводол - Бойчиновци - Владимирово - Лехчево. ОПУ-Габрово: Ограничено движение за тежкотоварни автомобили над 12 т за третокласната пътна мрежа на територията на Област Габрово. Срок до 10.01.2017 г. ОПУ-Добрич: Път II-27 Добрич-Балчик – отворен за МПС до 12 т.; път II-29 Добрич-Кардам – затворен за всички МПС; път II-71 Добрич-Карапелит – отворен за МПС до 12 т.; път ІІІ-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар – отворен за МПС до 12 т, поради снегопочистване; път III-293 Добрич-Крушари-гр. Румъния – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-296 Г. Тошево-Каварна – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-7106 Карапелит-Кочмар – отворен за МПС до 12 т., поради снегопочистване; път III-2903 Г. Тошево-Росица – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-2904 Кардам-Дуранкулак – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-7103 Оногур-Крушари – затворен за всички МПС, поради снегопочистване; път III-9002 Г. Тошево-Балчик – затворен за всички МПС, поради снегопочистване. ОПУ-Кюстендил: Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 12.01.2017 год.; път III-602 „(о.п. Кюстендил – Радомир) – Коняво – Горна Козница – Мала Фуча – Бобов“ дол в участъка Таваличево - Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър, снегонавявания и образували се преспи. Срок до 10:00 часа на 10.01.2017 г.; път III 623 в участъка „Бобов дол –Жедна“ от км 14+600 до км 17+490, движение в една лента поради снегонавяване. Срок до 10.01.2017 год.; път III-6012 Долно Уйно – Горно Уйно – Долни Кортен – Горни Кортен - Трекляно в участъка отклонение с.Уши – с.Трекляно“ от км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок до 31.03.2017 г. ОПУ-Кърджали: Въведени ограничения за движение на МПС с тегло над 12т. по следните пътища: - път II-58 (Конуш - Черноочене) - Комунига - Тополово – Асеновград от км 0+000 до км 25+047; - път II-59 сп. Джебел - Момчилград - Звездел - Крумовград - Ивайловград - Славеево - граница Гърция от км 7+000 км 55+845; - път III-508 сп. Джебел - п.в. Кирково) - Джебел - Рогозче - Фотиново - (Бенковски - Подкова) от км 0+000 до км 32+823; - път III-591 Крумовград - Ковил - Джанка - Поточница - Студен кладенец - Рабово – Пчелари от км 0+000 до км 24+900; - път III-592 (Момчилград-Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка – Крумовград от км 0+000 до км 67+558; - Път III-593 (Крумовград - Ивайловград) - Падало - Орешари - Маджари - Долно Ботево от км 0+000 до км 18+000; - път III-5009 (Конуш - Черноочене) - Зорница - Бели пласт - Стремци - Рани лист -(Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080; - път III-5071 Чифлик - Мургово - Горна крепост - Стремци - Три могили - Драганово – Черноочене от км 0+000 до км 17+466; - път III-5072 (Чифлик - Мост) - Перперек - Кокиче - Миладиново - Рудина - Сестринско - Поповец -Зимовина - Лясковец - (Силен - Долно Ботево) от км 0+000 до км 16+000; - път III-5073 (Мургово - Горна крепост) - Археологически комплекс "Перперикон" от км 0+000 до км 1+207; - път III-5082 Джебел - Папрат - Мишевско - Църквица - Синчец - (Ардино - Бойно) от км 0+0000 до км 19+974; - път III-5084 (Джебел - Рогозче) - Мрежичко - Устрен – Припек от км 0+000 до км 11+400; - път III-5901 Момчилград - Раван - Нановица - Гургулица - Зорница от км 0+000 до км 27+400; - път III-5902 (Момчилград - Звездел) - п.к. Звездел - п.к. Голяма чинка - (Токачка - Крумовград) от км 0+000 до 16+668; - път III-5904 Крумовград - Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - граница Гърция от км 0+000 до км 26+174; - път III-5906 (Крумовград - Ивайловград) - Железино - Гугутка - Бял градец - Казак -п.к. Черничево - (Голямо Каменяне - Аврен) от км 21+520 до км 49+750; - път III-8653 (Ардино - Бойно) Кобиляне - Брезен - Боровица – Сполука от км 0+000 до км 22+500; - път III-8672 (Бенковски - Подкова) – Кирково от км 0+000 до км 1+921; - път III-8673 (Златоград - Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - (Устрен - Припек) от км 0+0000 до км 11+700. Въведени ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета по следните пътища: - път III-8632 Баните - Стояново - п.к. Стояново от км 7+720 до км 14+498; - път III- 8652 (П.к. Стояново - Ардино) - Бял извор - Падина - Неделино - (Мадан - Златоград) от км 0+000 до км 8+620. ОПУ-Ловеч:Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Ябланица-В. Търново и път I-3 Ботевград-Русе. Път II-358Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 16.01.2017 г.; път III-401 Микре-Соколово-Ловеч – отворен за МПС до 12 т., поради снегопочистване; път III-3011 Горско Сливово-Крамолин от км 13+500 до км 16+850 ограничено движение по поради почистване. Обходен маршрут: Летница-Левски-Градище-Върбовка-Сухиндол; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване. ОПУ-Монтана: Път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за МПС над 12 т, поради снегопочистване; път III-133 Вълчедръм-Лом – затворен за всички МПС, поради снегонавяване; път III-8105 Расово Медковец-Славотин – затворен за всички МПС. ОПУ-Пазарджик Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено; Път II-84 Велинград-Юндола – ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т. поради снегопочистване; ОПУ-Перник: Път ІІІ-623 ограничено движение на МПС до 3,5т. Мламолово-Бобов дол-Жедна-Извор-Лобош-Земен-Враня стена-Габрешевци (в участъка за ОПУ-Перник от граница Кюстендил посока с. Жедна), поради снегонавяване в област Кюстендил; ОПУ-Плевен: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-3 Път II-11 Крушовене-граница Враца-Плевен-Ловеч – ограничено движението поради снегонавявания; път-306 Кнежа-Салановци – затворен за движение поради силни снегонавяваня; път III-3402 Въчитрън-гр. Ловеч затворен за движение поради снегонавяваня; път III-3501 Гривица-Згалево затворен за движение поради снегонавявания. ОПУ-Пловдив:Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на АМ Тракия и път I-8; път III-804 Богданица-Болярци – ограничено движение поради снегонавявания, преспи и липса на видимост; път III-5802 Леново-Поройна – ограничено движение поради снегонавявания, преспи и липса на видимост. ОПУ Разград: Път II-23 Русе – Кубрат – Исперих – Дулово – забранено е движението на МПС над 12 т.; път II-49 Търговище-Разград-Кубрат- Тутракан – забранено е движението на МПС над 12 тона в участъка Разград – Тутракан; път II-51 Дралфа-Чудомир-Лозница-I-2- забранен за движение на всички МПС. Третокласна пътна мрежа: Забранено е движението на МПС над 12 тона Пътища: III-204, III-205 , III-206, IIІ-2102, IIІ-2001, IIІ-2005, IIІ-2302, IIІ-2304, IIІ-2305, IIІ-2306, IIІ-4902, IIІ-4904, IIІ-7002 Забранено е движението на всички МПС по път: IIІ-702 "Пристое - Подайва - Къпиновци - Лъвино-ІІ-23 IIІ-2002 ”І-2 (Цар Калоян) – Костанденец – Захари Стояново” IIІ-2003 ”І-2 (Осенец) – Дряновец – Сеново” IIІ-2004 ”І-2 (Осенец) – Балкански – ІІІ-204/Благоево/” ОПУ Русе: Отворени пътища: Път II-21 Русе-Силистра – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-23 Русе-Кубрат – отворен за МПС до 12 т.; път II-51 Бяла-Попово – МПС над 12 т. задължително с вериги; път II-52Пиргово-Стълпище – отворен за МПС до 12 т. ОПУ Силистра: Път II-21 Русе-Силистра – отворен за МПС до 3,5 т.; път II-23 Кубрат-Исперих-Дулово – отворен за МПС до 12 т.; път II-49 движение на МПС до 12 т. до границата с ОПУ Разград; път II-71 Силистра -Добрич е проходим за МПС до 3,5 т.; път III-207 Тервел-Алеково отворен за МПС до 3,5 т. ;път III-2305 Конево-Зебил - отворен за МПСдо 3,5 т; път III-7001 Aлфатар-Кайнарджа-Караново - отворен за МПСдо 3,5 т; ОПУ-Сливен: Път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПС над 10т. ; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС. Път II-66 Сливен-Нова Загора – отворен за всички МПС. Отворени за над 12 т са пътищата: път II-53 Ямбол-Сливен, път II-55 Нова-Загора-Гурково, път III-554 Нова Загора-Раднево. ОПУ София: Път II-82 Костенец-Долна Баня – затворен, поради ремонт на ЧЕЦ. Обход през Пчелин. ОПУ-Смолян: В област Смолян, всички МПС да са с вериги, а товарните МПС без ремаркета и полуремаркета. Път II-37 Доспат-Батак – ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета; път III-197 Доспат-Тешел – ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета; път III-866 Стойките-Девин-Михалково – ограничено е движението на МПС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета; ОПУ-Стара Загора: без ограничения. ОПУ-Търговище:Затворени пътни участъци и забрани за движение на МПС по пътища II и III клас: Път III – 4008 Вардун-Д.Новково от км 7+500 до км 13+200 Път III – 5102 Буховци-Острец от км. 9+100 до км. 16+500 Път III – 4082 Капище-Банковец 0+000 до 11+300 Път III-704 Д.Новково-Пластина от 4+300 до 10+300 до 3,5 и с вериги Отворени за ППС до 3,5т. с вериги. III – 2002 Костанденец – Захари Стояново – Попово, III– 202 Кацелово- Опака – Попово, III – 204 Ломци – Попово – Антоново, III – 2042 Добротица – Любичево, III – 4006 Антоново – Пчелно, III – 4008 Пролаз - Вардун от км. 0+000 до км. 7+500, III – 407 Моравица – Мирово, III – 408 Илийно – Стеврек, III – 4082 Глашатай – Длъжка Поляна от км. 11+300 до км. 23+300, III – 409 Омуртаг – Светлен, III – 4802 Омуртаг – Илийно, III – 5102 Мировец – Буховци – Певец от км. 0+000 до км. 9+100, от км.16+500 до км.28+900, III – 513 о.п. Попово - /Попово – Ломци/; III-704 Менгишево –Д.Новково от 0+000 до 4+300 и от 10+300 до 22+600 ; III-706 Менгишево – Ябланово от 0+000 до 7+500. ОПУ-Хасково: Път II-76 Харманли-Тополовград - ограничено е движението на МПС над 12 т.; път III-507 Хасково-Кърджали през Мост - ограничено е движението на МПС над 12 т.; ОПУ Шумен: Път II-23 граница с Област Разград-Дулово, движение на МПС до 3,5 тона; Път II-74 Велики Преслав - Търговище проходим без ограничения; Третокласни пътища 7301 Ивански-Янково,7302 Смядово - Велики Преслав, 7304 Риш- Върбица отворени за движение без ограничения;Път III- 731 Радко Димитриево Друмево затворен за движение,работи се – ротор. Третокласни пътища: 701,7003,2075,7005,2006,2007 проходими без ограничения. Път III- 207 Векилски- граница ОПУ Силистра, III-2073 Векилски - Никола Козлево непроходими. Третокласни пътища III-2082, III-7004, III-7002 са проходими без ограничения. Третокласни пътища III-702 Пристое Духовец, III-703 Пристое - Ц. брод - Шумен id непроходими, извършва се снегопочистване ОПУ-Ямбол:няма. Още за: обстановка път време вятър Още от: Общество



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