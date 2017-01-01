Благоевградчанин е с опасност за живота след побой снощи. Около 00:10 часа в 02 РУ-Благоевград е получен сигнал за възникнала физическа саморазправа в питейно заведение, в ж. к. “Еленово“ в гр. Благоевград. С опасност за живота е пострадал 39-годишен мъж от гр. Благоевград, който е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава.
В РУ-Петрич е получен сигнал от тел. 112 за възникнал инцидент с пострадало лице в кв. 182 в гр. Петрич. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че около 15:30 часа на същата дата е възникнал скандал между няколко лица, при което с фрактура на дланта на дясна ръка е пострадало 13-годишно момче от гр. Петрич. След оказана медицинска помощ, пострадалият е освободен за домашно лечение. Поводът за сбиването е скандал заради кон. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.
Иво Костов