

Агресия, застрашаваща живота! Заради кон, деца се биха зверски в Петрич, благоевгадчанин със счупен череп след побой в "Еленово"

9 юни 2017 10:19 1455 прочита







Благоевградчанин е с опасност за живота след побой снощи. Около 00:10 часа в 02 РУ-Благоевград е получен сигнал за възникнала физическа саморазправа в питейно заведение, в ж. к. “Еленово“ в гр. Благоевград. С опасност за живота е пострадал 39-годишен мъж от гр. Благоевград, който е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава. В РУ-Петрич е получен сигнал от тел. 112 за възникнал инцидент с пострадало лице в кв. 182 в гр. Петрич. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че около 15:30 часа на същата дата е възникнал скандал между няколко лица, при което с фрактура на дланта на дясна ръка е пострадало 13-годишно момче от гр. Петрич. След оказана медицинска помощ, пострадалият е освободен за домашно лечение. Поводът за сбиването е скандал заради кон. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава. Иво Костов Още за: агресия саморазправа инцидент Още от: Общество



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката









