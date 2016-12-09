29-годишен софиянец бе ударен с бутилка през лицето пред дискотека в Благоевград, младият мъж е придружавал приятелката си, студентка в областния център. В заведението възникнал скандал между мъжете от две компании, който се изнесъл извън дискотеката.

Около 4 часа пострадалият е транспортиран в Спешно отделение на МБАЛ Благоевград, откъдето е преведен в столичния институт "Пирогов". Тази сутрин в Спешно отделение на МБАЛ Благоевград помощ са потърсили 6-има пияни младежи, в Банско, независимо от големия брой празнуващи студенти инциденти няма.

Полицията бе обезпечила с масирано присъствие центровете на студентските купони и не се стигна до инциденти.

П. Попов