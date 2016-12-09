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29-годишен софиянец, придружител на гаджето си, студентка в Благоевград, бит пред дискотека, 6-има пияни потърсиха спешна помощ


9 декември 2016 10:30  1 коментар   1182 прочита



29-годишен софиянец бе ударен с бутилка през лицето пред дискотека в Благоевград, младият мъж е придружавал приятелката си, студентка в областния център. В заведението възникнал скандал между мъжете от две компании, който се изнесъл извън дискотеката.

Около 4 часа пострадалият е транспортиран в Спешно отделение на МБАЛ Благоевград, откъдето е преведен в столичния институт "Пирогов". Тази сутрин в Спешно отделение на МБАЛ Благоевград помощ са потърсили 6-има пияни младежи, в Банско, независимо от големия брой празнуващи студенти инциденти няма.

Полицията бе обезпечила с масирано присъствие центровете на студентските купони и не се стигна до инциденти.

П. Попов

Още за: софиянец  бутилка  дискотека  инцидент Още от: Общество

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1 коментар

9 декември 2016 11:11 | КОЙЧО ОТ ПОРОЙ
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

НАЙ-ДОБРИЯТ ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТНИЦИТЕ ПО САНИРАНЕТО СА БЕЗ РАБОТА ПОРАДИ СТУДА, И ПЪЛНЯТ ЗАВЕДЕНИЯТА СЛЕД КОЕТО БИЯТ ХОРАТА...




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