Адолф Хитлер бил пристрастен към кокаин, опиати и метамфетамин, съобщават британски медии. В книгата си "Blitzed: Drugs in the Third Reich" писателят Норман Охлер описва наркотичната зависимост на нацисткия диктатор през последната година от Втората световна война. Той бил очарован от "приповдигнатото настроение", което получавал от наркотиците, "защото перфектно отговаряло на образ му на величие".

При конкретен случай личният му лекар д-р Теодор Морел се опитвал да забие иглата във вените, но те били толкова "разнебитени", че се образувало звук като "скърцане". "Отмених инжекциите за днес, за да предоставя шанс на предишните дупки да зараснат", пише в дневника си д-р Морел.

Нацисткият лидер не можел да участва в срещите с военните без да е взел наркотици, но той не е бил единственият наркозависим германец. Авторът на книгата отбелязва, че стотици нацисти и цивилни са били зависими от лекарство, което е направено от метамфетамин. Патентовано е през 1937 г. и германците веднага започват да го вземат, което насърчава военните да поискат 35 милиона дози.

Военните го харесвали заради "силното чувство на невидимост и сила", което им позволявало седмици без да спят. Приятелката на диктатора Ева Браун също вземала опиати за срещите си с любимия.

Смята се също, че Хитлер е страдал от Паркинсон в последните месеци от живота си, но други твърдят, че е било свързано със спиране на наркотиците./Inews.bg