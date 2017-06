Ќова схема за крадене на фейсбук профили бе активирана в последните дни. Ќа телефона си получавате есемес, който е уж от социалната мрежа и ви кара да си потвърдите паролата. огато го направите, ви крадат директно профила във фейсбук, пише "ѕетел". »змамата е разпространена в чужбина и е писано във форумите.

¬ никакъв случай не отвар€йте този есемес и не цъкайте на линковете. “екстът е горе долу такъв в различни вариации: "****** is your Facebook password reset code or reset your password here: (Link)"

