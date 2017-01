Нова конспирация: Бийтълс никога не са съществували

От 2001 г. почитатели на “Бийтълс” по целия свят се съберат на днешния ден, за да отдадат почит на легендарната група. 16 януари се чества като ден на ливърпулската четворка. Датата не е избрана случайно от ЮНЕСКО - на 16 януари 1957 г. в Ливърпул е откриването на клуб “Кавърн”, където е дебютът на бъдещите звезди. В него Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар имат над 300 участия и започват бурната си кариера. Безспорно всичко, което правят, има изключително влияние в музиката и не след дълго те се превръщат в истински феномен. За по-малко от 8 години те издават 12 албума, 13 мини албума и 22 сингъла, докато не се разделят през 1970 г., за да може всеки да гради собствена кариера. Интересът към четиримата не намалява през годините, подхранван от историите и теориите на конспирациите около групата, които се появяват една след друга. Според най-широко обсъжданата Пол Маккартни е подменен, след като е умрял в автомобилна катастрофа през 1966 г. Историята е, че след поредния скандал с колегите в звукозаписното студио Пол си тръгнал ядосан и на път за вкъщи катастрофирал и загинал. По това време вече “Бийтълс” са на върха на славата и мениджърите им не искат всичко, и най-вече печалбата, да приключи толкова скоро. Затова се свързали с Били Шиърс - човек, който е спечелил първо място на конкурса за двойници на Маккартни преди това, и бързо потулили катастрофата. Като най-явно доказателство за подмяната се сочи обложката на албума The Abbey Road, който излиза през 1969 г. На нея Пол, Джон, Ринго и Джордж са снимани как пресичат улица “Аби” в Северозападен Лондон и според някои кадърът много напомня на погребална процесия. Това е обложката на албума The Abbey Road, която според някои напомня на погребално шествие. Джон Ленън - облечен целият в бяло, символизира небесното или божественото. Ринго Стар, облечен в черно, наподобява човек от погребална агенция. Джордж Харисън - в деним, прилича на гробар. Единствено Пол Маккартни е бос и напомня за починал според тази теория на конспирацията. На обложката се вижда паркиран фолксваген костенурка (на английски името на колата е Beetle - с препратка към групата), на чийто регистрационен номер пише 28IF. Според някои това също е знак - истинският Пол Маккартни е щял да навърши 28 г., ако (на английски - if) е бил още жив. Всички в групата са двойници или актьори. Има още една подобна теория за “Бийтълс”, но според нея всичките четирима музиканти са подменени. “Никога не е имало истински Пол, Джон, Джордж и Ринго”, като твърдението е подкрепено с няколко доказателства в сайта The Beatles (As They Were Presented To Us) Never Existed (от англ. - “Бийтълс” (такива, каквито ни бяха представени) никога не са съществували”). Едното доказателство е намерено във височината на четиримата музиканти - тя варира на различни снимки. Така например на един кадър Пол Маккартни е най-висок от всички, а на други е по-нисък. Има голяма разлика във височината, формата и големината на зъбите и ушите на Маккартни през годините, показват тези кадри. Второто доказателство е открито във веждите на момчетата - те сериозно се различават във формата, размера и стила през годините. Същото е и с ушите - но не само във формата и размера, а и мястото им. Много са различни и зъбите, както и самата усмивка на четиримата от “Бийтълс” на снимките им през годините. Джон Ленън е предупреден, че ще бъде убит. Ленън е предупреден, че ще бъде застрелян на остров, от местен астролог, докато бил на ваканция в Гърция с Йоко Оно през 1969 г. Това се случва 11 г. преди да бъде убит от Марк Чапман пред дома си в Махнатън (един от административните райони на Ню Йорк, който всъщност е остров). Тогава стреснатите Ленън и Оно бързо отменят планираната си екскурзия с яхта около гръцките острови. Историята излиза наяве, след като триминутно филмче на двойката, която се разхожда по улиците на Атина, е пуснато в продажба. Джон Ленън жертва на тайна организация Според друга теория на конспирациите Джон Ленън е бил убит от тайна организация, защото бил заплаха за нея. Имиграционната служба се опитала да го депортира, докато той бил под непрекъснатото наблюдение на ФБР. Много често певецът говори за злото в индустрията, затова някои вярват, че неговият убиец Марк Дейвид Чапман е бил под контрола на илюминатите, когато е застрелял Джон Ленън. Групата е създадена от илюминатите. Тайното общество на илюминатите е намесено в още една градска легенда, свързана с ливърпулската четворка. Според нея “Бийтълс” са изобретение на илюминатите и в песните им имало скрити послания. А с тях се целяло контрол на ума. Това твърди бившият агент на британското разузнаване МИ6 Джон Коулман, според когото “Бийтълс” са психологическа операция на британския Институт за човешки отношения в Тависток. “Феноменът “Бийтълс” не е спонтанен бунт на младежта срещу старата социална система. Той е внимателно изработен сценарий с цел да бъде внедрен силно деструктивен елемент в голяма група от хора, на която ѝ е отредена промяна против волята ѝ", твърди Коулман. Музикалната група е създадена, за да се наложи нов световен ред, в който на почит са свободната любов, наркотиците и рокмузиката. За да заменят християнството, илюминатите искат да прокарат ново движение, в което духовните доктрини не изискват човекът да спазва моралните норми.



