Към колекцията ми от трофеи, освен много мъжки сърца, вече прибавям и лично моя парфюмна серия! Съвсем не е случайно и името й REFAN GOLD COLLECTION- златна, като мен самата...Лично си го разработих по мой вкус, но за да задоволя вас...ще се уверите, че умея да задоволявам и мъжете и жените! @stanislavhristov @a_markowa @galleriahairsalon @kirilchalakovmakeup @laperlalingerie @mdl_group @givenchyofficial #refangold 👸🏽

A video posted by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NIKOLETA LOZANOVA (@nikoleta_lozanova) on Dec 18, 2016 at 10:56am PST