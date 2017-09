Moe poee o aĸ ca oap ĸoĸo ao e opaoaeo ĸaĸ e oa oeĸ a ĸaĸ a oy opa paoa a ycee oa. a, oa e eo o ĸeaa, ĸoo oecoo po pa, money.bg. Hĸo o a-oae xopa cea oae oĸaa, e o ea e po. Ocoeo, ĸoao xopa, ĸao C oc Maĸ e ca yce a apya ap, e a a ce opaoae. Eo exe cop: C oc aaa a hn aycĸa ĸoea c Πopa cao ec ecea, ce ĸao e oc a.

Πpaa e, e eooo ceeco a ooc a oĸpa paxoe a opaoae a ca c. ec Cae a aa ̳rft a-oa oeĸ cea e cpe a-ece apep e oa. To oca Xapapcĸ yepce pe 1973 oa aycĸa 2 o o-ĸco, a a cae ĸoaa c pe y o ecĸe o Πo A. Myĸe Aa e, ĸoo a o 10 a a-oae xopa cea, ce aca a y Caopcĸ yepce pe 1979 oa. Πpe 1981 oa oae aycĸa, a a oee ac o eca a aa c o aĸaa a ĸoaa Rln ndutr.

ap Ec

Ocoae a rl y a ĸpaĸo yepcea oc, o e pye a peĸpa ceaeo ce cpa a aĸa c. o o-ĸco ĸapa ea oa ĸacĸ yepce, ĸoo aycĸa, a a ce peec Kaop. Maĸ e ec e pĸoo a-oe pooe a xapyep coyep cea, ĸoo oc eooo e. Kao ae o y yepcea Teĸcac, ĸeo aoa a coa poaa ĸop a ĸoee c. B ĸpaa ceĸa e peaa a peĸce ceaeo c, a a ce oĸycpa pxy eca c.

blitz.bg