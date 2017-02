ак тези хора се превърнаха в убийци, заради жестокостта на филмовите злодеи (¬»ƒ≈ќ)

’удожествени€т разказ ни пренас€ в най-различни нови светове. Ќо какво се случва, когато н€кой се опита да изкара елементи от измислените светове в реални€? »сториите на тези убийци ще ви разкажат: ƒжейк ≈вънс ѕрез 2012 г. тийнейджър на име ƒжейк ≈вънс убива майка си и малката си сестричка, след като гледа римейка на класически€ хорър филм „’елоуин“. ¬ признани€та на 17-годишното момче е записано, че е гледало филма, в който главни€т герой, ћайкъл ћейърс, убива сестра си и още н€колко човека в рамките на една седмица. ƒжейк е изумен как във филма ћайк с лекота извършва всичко, затова започва да планира убийствата. ¬ планът му е описано, че см€тал първо да убие майка си и 15-годишната си сестра с нож, след това да отиде при баба си и д€до си и да убие т€х и по-гол€мата си сестра. “ретата му сестра тр€бвало да бъде убита при завръщането си от колежа на следващи€ ден. ѕо-късно момчето решава да открадне пистолета на баща си. —поред признанието му повече от час е обикал€л около къщата нервно, обмисл€йки последстви€та и как н€ма да види повече семейството си. ¬ъпреки това застрелва сестра си, когато т€ тъкмо излиза от сво€та ста€, а след това и майка си в кабинета й. „увайки стоновете на сестра си, осъзнава, че не € е убил. ¬ръща се, извин€ва й се и € прострелва фатално. ¬ момент на емоционален шок сами€т той се обажда в полици€та: „ѕросто се случи… Ѕ€х го планирал от известно време… ћоже би е наистина егоистично от мо€ страна, но чувствах, че н€как си ме задушават… ќчевидно съм... как да кажа…зъл“. Ќепълнолетни€т ≈вънс твърди, че това, което е сторил ще го „преследва винаги“. “ой се признава за виновен по обвинението за две убийства. ѕрез 2015 г. вестникът „—тар “елеграм“ съобщава, че ≈вънс е осъден на 45 години затвор. јлън ћензийс ќб€сн€вайки бруталното убийство на “омас ћаккендрик, което е извършил през 2003 г., ћензийс твърди, че вампирът кралица јкаша от филма „Queen of the Damned“ му е запов€дал. 22-годишни€т шотландец твърди, че е гледал филма повече от 100 пъти. огато един ден негови€т при€тел “омас обижда јкаша, јлън ћензийс отвръща като запчва многократно да налага момчето с чук по главата и лицето, а накра€ го наръгва. ”биецът признава пред полици€та, че е пил от кръвта на ћаккендрик и е „хапнал малко от главата му“, но отхвърл€ обвинението за убийство. ¬ъпреки това ћензийс, който още на 14-годишна възраст наръгва свой съученик, е признат за виновен и осъден на минимум 18 години затвор. ѕрисъдата обаче не го спира да продължи да си представ€, че е вампир. “ой изпраща писма до дома си, за да държи кралицата на вампирите в течение със случващото се. ≈дно от т€х, подписано с кръв, гласи: „—къпа јкаша, всичко върви по план. —коро ще уби€ отново за теб. “ези хора са нищо повече от едни животни.“ „¬ампирът убиец“ не дожив€ва да излежи присъдата си. —амо година след убийството се самоубива в кили€та си. ƒжеймс ’олмс Ќа 20 юли 2012 г. мъж открива стрелба в киносалона на премиерата на "„ерни€т рицар: ¬ъзраждането" в предградие на ƒенвър, олорадо. “ой убива 125 човека и ран€ва още 70. ’олмс бил обсебен от поредицата за Ѕатман и не крие този факт от никого. огато полици€та го кара да се идентифицира, той дори се представ€ като ∆окера. јпартаментът му бил пълен с принадлежности на Ѕатман, както и с 30 самоделни бомби и близо 40 литра бензин. «а щастие сапьори обезопас€ват жилището. Ќ€колко седмици преди премиерата ’олмс попада на трейлъра на „The Suffocator of Sins“, пароди€ на Ѕатман. “ой се свързва със създател€, за да попита каква е мотиваци€та за н€кои от сцените на насилие – дали убийствата са подбрани, дали геро€т си е направил списък с хора, които да убие, или просто стрел€ на посоки. ¬ъпреки че ’олмс пледира невинен поради психически отклонени€, през 2015 г. е об€вен за виновен и осъден на 12 доживотни присъди, а бомбите в дома му добав€т още 3318 години към присъдата, заради опит за убийство на всички хора в сградата. »зточник: Vesti.bg и blitz ќще за: убийци опит истории ќще от: Ћюбопитно



