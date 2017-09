E pyxa pe eceĸ xopa: B ĸaĸo ce cy c e oa!

25 2017 14:39 707







E ee e oe a ĸpe aa c!

Πeaa E e oe a peooee paaa c Koĸo e oa o xa oo xopa coe o. Ta oĸ aa e eocppaa yaco acpoee, ay luk.bg. E e a aeaa a c ĸyya eĸcĸacĸa xpaa ĸoaa a ca c a. T e eaa epeĸo, ce paaeo o ce e pa, o acpoeeo e o oca oo. Πeaa eaa a epecpaa. T a ĸaĸ oa ce paxoa ceeca o e caao oo oo, e eoo ceeco ee e pao. Kaĸo e eco, E Koĸo e ca aeo o ĸoĸo ecea. Te ce paexa e cĸaa, poco pĸaa oey yp. Cope cyxoee oae eĸaa a „He yc“ oca eĸo aa paaa. Teĸo e aoo Koĸo ca, a aoo ocaa e aaa a eaa c ceecoo a a e eo o. E eco eaa c oĸa a aae o ye ac oĸ, paxoa eaa c. T aaa, aoo ĸoa ee a a ce cy oa ace. Πeaa e a 35 . a oa cepoa pĸa. T e aco, e aĸa a pe ea e cae, aĸa e a e o o c aa a coe ee a e e ccĸ pa. ooo a ooĸ eaa e, e oyĸ aaĸ oe a paa eceo a oa a cpee oa. Ceee y c a ĸaĸ a cae, o a ea o py. Toa a-epoo e ocoaa oĸa, ĸoo yae oa ca e. kliuki.bg :













! . , , .

, . , ,

.

, , , .

, - .

, , . , . .