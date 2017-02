Брутална простащина! Вижте видеото, какви ги дрънка български емигрант! Потрес и отвращение в мрежата

22 февруари 2017







Да се смееш или да плачеш! Български емигрант в Германия скандализира клипче, на което брои дебела пачка с Евро и парадира със забогатяването си в „Дойчланд, мойчланд“! Очевидно мъжът е изключително горд със себе си и е решил да натрие носа на цялата държава. От обстановката в която е сниман клипът и от облеклото на героя може сами да си направите извода с какво се занимава „преуспелия“ ни сънародник. Друга интересна подробност е, че пачката започва с банкноти по 100 евро, после идва реда на тези по 50 и се стига с такива по 5, явно доста време ги е събирал и редил. Ето скандалното видео: Das is Deutschland bruda :D Това е Германия Братмии... Posted by Хасково Кв.Република on Tuesday, February 14, 2017 Още за: емигрант Германия пачка Още от: Любопитно



