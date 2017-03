Откриването на череп от хоминид на 400 000 години в Португалия може да хвърли светлина върху еволюцията на прародителите на човека в Европа и върху произхода на неандерталците, които изчезнали от лицето на планетата преди около 30 000 години, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.

Става въпрос за най-древния фосилизиран череп от хоминид на Иберийския полуостров. Находката е със значим принос за опознаване на човешката еволюция през средния плейстоцен и на произхода на неандерталците, отбелязаха учените от международния екип, извършил изследването, предаде bTV. Досега историята на еволюцията на прародителите на човека в Европа през този период бе противоречива, тъй като фосили се откриват рядко, а датирането им не бе прецизно - констатирано бе, че те са отпреди 200 000 - 400 000 години. Този път възрастта на черепа бе прецизно установена благодарение на датирането на седименти и сталагмити, в които бе като уловен в капан.

"Фосилът е много интересен, защото този район в Европа е от съществено значение за опознаване на произхода и еволюцията на неандерталците – заяви съавторът на изследването експертът по антропология Ролф Куам от университета Бингамтън в щата Ню Йорк. – Черепът, открит през 2014 г. на обекта Ароейра, притежава същите анатомични характеристики като тези на други фосили от същия период, намерени на Северна Испания, Южна Франция и Италия.

Поради тази причина увеличава анатомичното разнообразие на колекцията фосили от хоминиди от този период в Европа, навеждайки на мисълта, че популации са притежавали различни комбинации от морфологични особености." Черепът и два зъба показват признаци на стареене, а това навежда на мисълта, че са от възрастен индивид, чийто пол не е установен. Морфологичните им особености изглежда са били характерни за прародителите на неандерталците, уточниха учените. Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences./blitz