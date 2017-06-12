Новините на югозападна България
 Тийнейджърка убила двете си малки дъщерички, оставяйки ги заключени в кола с висока температура, за ... Най – красивите рокли с флорални мотиви, представиха Холи Уилолби и Никол Кидман на наградите „Glamo...
 Вторник, 13 ЮниФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Трима неправоспособни шофьори бяха спипани от полицаи в област Благоевград


13 юни 2017 11:26   1136 прочита



Три бързи производства са образувани срещу неправоспособни шофьори на територията на област Благоевград


Бързо производство за извършено престъпление по чл. 343В, ал. 2 от НК е образувано срещу М. Т. /27г. / от гр. Разлог. Около 16:20 часа на 12. 06. 2017г. в гр. Разлог, същият е управлявал товарен автомобил „Нисан“ без свидетелство за правоуправление.

На 12.06.2017г. около 15:30 часа в с. Огняново, Д. Б. /52г. / от с. Рибново, общ. Гърмен е управлявал лек автомобил „Сеат Кордоба с наличие на 1, 95 промила алкохол в издишания въздух.

На 12.06.2017г. около 22:10 часа в гр. Хаджидимово, О. Н. /59г. / от с. Стубел, общ. Монтана е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1, 30 промила алкохол в издишания въздух.

В. Иванова

Още за: шофьори  полицаи  област Още от: Крими

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 8875
 6242
 5770
 5045
 4921
 4457
 4083
 3008
 2890
 2519
 28
 16
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 28
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.