

Трима неправоспособни шофьори бяха спипани от полицаи в област Благоевград

13 юни 2017 11:26 1136 прочита







Три бързи производства са образувани срещу неправоспособни шофьори на територията на област Благоевград

Бързо производство за извършено престъпление по чл. 343В, ал. 2 от НК е образувано срещу М. Т. /27г. / от гр. Разлог. Около 16:20 часа на 12. 06. 2017г. в гр. Разлог, същият е управлявал товарен автомобил „Нисан“ без свидетелство за правоуправление.



На 12.06.2017г. около 15:30 часа в с. Огняново, Д. Б. /52г. / от с. Рибново, общ. Гърмен е управлявал лек автомобил „Сеат Кордоба с наличие на 1, 95 промила алкохол в издишания въздух. На 12.06.2017г. около 22:10 часа в гр. Хаджидимово, О. Н. /59г. / от с. Стубел, общ. Монтана е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1, 30 промила алкохол в издишания въздух. В. Иванова Още за: шофьори полицаи област Още от: Крими



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