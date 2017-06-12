Бързо производство за извършено престъпление по чл. 343В, ал. 2 от НК е образувано срещу М. Т. /27г. / от гр. Разлог. Около 16:20 часа на 12. 06. 2017г. в гр. Разлог, същият е управлявал товарен автомобил „Нисан“ без свидетелство за правоуправление.
На 12.06.2017г. около 15:30 часа в с. Огняново, Д. Б. /52г. / от с. Рибново, общ. Гърмен е управлявал лек автомобил „Сеат Кордоба с наличие на 1, 95 промила алкохол в издишания въздух.
На 12.06.2017г. около 22:10 часа в гр. Хаджидимово, О. Н. /59г. / от с. Стубел, общ. Монтана е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1, 30 промила алкохол в издишания въздух.
В. Иванова