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Седем автоджигити се простиха с книжките си заради алкохол в Пиринско


19 септември 2016 12:18   167 прочита



Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 18.09.2016г. около 02:45 часа по ул.”Д-р Хр. Татарчев” в гр.Благоевград, А.Д./36г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Рено Меган” с наличие на 1,34 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.09.2016г. около 02:30 часа по ул.”Победа” в гр.Симитли, .П.А./58г./ от с.Градево, общ.Симитли е управлявал лек автомобил „Рено Клио” с наличие на 1,58 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.09.2016г. около 04:40 часа по ул.”Преслав” в гр.Благоевград, Г.В./25г./ от гр.Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат” с наличие на 1,68 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.09.2016г. около 22:13 часа в с.Дъбница, общ.Гърмен, Х.Р./30г./ от с.Долно Дряново, общ.Гърмен е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с наличие на 2,39 промила алкохол в издишания въздух.

8. Бързи производства за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 във вр. с ал.1 от НК са образувани срещу слените водачи на ППС:

На 18.09.2016г. около 21:40 часа по пътя между с.Склаве и с.Джигурово, К.Х./22г./ от с.Ново Делчево е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” без съответно свидетелство за управление.

Р. Андонов

Още за: автоджигити  книжки  алкохол  арест  ППС Още от: Крими

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