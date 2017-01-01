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Престъпление от любов: Ревнивец от Гоце Делчев, наръгал опонент с нож, се поболя "тежко", гастроентерит го повали на легло и съдът отложи делото


11 май 2017 10:50   1537 прочита



Раненият избягал от града със семейството си, страхувал се за живота си


В Окръжен съд – Благоевград днес от 9:30 часа трябваше да се гледа делото срещу обвиняемия Йордан Димитров от Гоце Делчев, който наръга няколко пъти с нож свой съсед. Днес обаче подсъдимият не се яви.

Съдът не даде ход на делото, адвокатът на обвиняемия го извини с това, че бил с инфекциозен гастроентерит и нямало как да се яви в подобно състояние. Можело дори да се наложи да остане в болница за известно време.

Йордан Димитров е обвинен в умишлен опит за убийство, след като наръгал с нож свой съсед в Гоце Делчев от ревност. Бил хвърлил око на съпругата на ранения.

Димитров беше освободен под гаранция от 15 000лв. и до момента, не се явява в зала, вечно е болен.

След кървавия инцидент пострадалият се страхувал да живее в Гоце Делчев и след като Димитров бил освободен под гаранция, той събрал семейството си и се преместил с тях в чужбина.

Вени Иванова

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