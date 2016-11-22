Новините на югозападна България
Пред красотата и боговете мълчат Вече и в България: Първата колекция за жени с голям размер Чизми над коляното - новата любов на зимата
 Понеделник, 28 НоемвриФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Полицаи спипаха банскалия с рекордните 3,38 промила алкохол в кръвта! Вижте, колко нередовни шофьори за часове в Пиринско


28 ноември 2016 11:55   214 прочита



Пътните полицаи от ОД на МВР в Благоевград вкараха в клетката 12 нередовни шофьори. Част от тях шофирали без документи, другите отново са рецидивисти на пътя, седнали зад волана пияни. Рекордът този път отива в Банско, където:


Д.П. (31 г.) от бе заловен да управлява лек автомобил „Рено Канго“ на 22.11.2016 г. по ул.“Баньо Маринов“ в гр. Банско, с концентрация на алкохол в кръвта 3,38 промила.

Р.Б. (38 г.) от гр. Петрич, който около 12:20 часа на 25.11.2016 г. по ул. „Цар Борис“ в гр. Петрич, е управлявал лек автомобил „Рено Сценик“, без да притежава съответно СУМПС;

М.П. (20 г.) от с. Абланица, управлявал на 27.11.2016 г. около 16:30 часа лек автомобил „Фолксваген Поло“ в с. Блатска, без да притежава валидно СУМПС.

М.П. (41 г.) от гр. Петрич, който на 27.11.2016 г. около 10:45 часа е управлявал в гр. Петрич лек автомобил „Рено Клио“ без да притежава валидно СУМПС.

Х.Л. (45 г.) от гр. Петрич, който на 25.11.2016 г. около 23:15 ч. по ул. Тракия“ в гр. Петрич, е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с концентрация на алкохол в издишания въздух 1,45 промила;

А.К. (35 г.) от с. Лъжница, управлявал на 27.11.2016 г. около 04:05 часа по ул. „Дунав“ в гр. Гоце Делчев лек автомобил „Мицубиши Л200“ с 1,59 промила концентрация на алкохол в издишания въздух.

Г.К. (45 г.) от гр. Петрич, управлявал около 01:50 часа на 27.11.2016 г. в гр. Петрич, по ул. „Свобода“ лек автомобил „БМВ 316“ с концентрация на алкохол в издишания въздух – 1,86 промила;

Т.С. (50 г.) от гр. Белица, управлявал на 27.11.2016 г. около 19:10 часа по ул. „ Владимир Поптомов“ в гр. Белица лек автомобил „Опел Кадет“ с концентрация на алкохол в издишания въздух – 1,62 промила..

На 25.11.2016 г. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК на И.Г. (24 г.) от с. Железница, който на 22.11.2016 г. около 09:50 часа по ПП-І Е79 е управлявал лек автомобил „Ауди 80“ без съответно СУМПС.

На 25.11.2016 г. са повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл. 343б, ал. 1 от НК срещу:

И.Р. (34 г.) от гр. Благоевград – управлявал лек автомобил „Опел Астра“ на 24.11.2016 г. около 13:35 часа по ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград, с концентрация на алкохол в кръвта 2,07 промила;

П. Георгиева

Още за: шофьори  алкохол  волан  арест Още от: Крими

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 2148
 1339
 1188
 992
 982
 964
 773
 692
 678
 621
 4
 1
 1
 1
 1
 7
 6
 5
 4
 3
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.