Д.П. (31 г.) от бе заловен да управлява лек автомобил „Рено Канго“ на 22.11.2016 г. по ул.“Баньо Маринов“ в гр. Банско, с концентрация на алкохол в кръвта 3,38 промила.

Р.Б. (38 г.) от гр. Петрич, който около 12:20 часа на 25.11.2016 г. по ул. „Цар Борис“ в гр. Петрич, е управлявал лек автомобил „Рено Сценик“, без да притежава съответно СУМПС;

М.П. (20 г.) от с. Абланица, управлявал на 27.11.2016 г. около 16:30 часа лек автомобил „Фолксваген Поло“ в с. Блатска, без да притежава валидно СУМПС.

М.П. (41 г.) от гр. Петрич, който на 27.11.2016 г. около 10:45 часа е управлявал в гр. Петрич лек автомобил „Рено Клио“ без да притежава валидно СУМПС.

Х.Л. (45 г.) от гр. Петрич, който на 25.11.2016 г. около 23:15 ч. по ул. Тракия“ в гр. Петрич, е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с концентрация на алкохол в издишания въздух 1,45 промила;

А.К. (35 г.) от с. Лъжница, управлявал на 27.11.2016 г. около 04:05 часа по ул. „Дунав“ в гр. Гоце Делчев лек автомобил „Мицубиши Л200“ с 1,59 промила концентрация на алкохол в издишания въздух.

Г.К. (45 г.) от гр. Петрич, управлявал около 01:50 часа на 27.11.2016 г. в гр. Петрич, по ул. „Свобода“ лек автомобил „БМВ 316“ с концентрация на алкохол в издишания въздух – 1,86 промила;

Т.С. (50 г.) от гр. Белица, управлявал на 27.11.2016 г. около 19:10 часа по ул. „ Владимир Поптомов“ в гр. Белица лек автомобил „Опел Кадет“ с концентрация на алкохол в издишания въздух – 1,62 промила..

На 25.11.2016 г. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК на И.Г. (24 г.) от с. Железница, който на 22.11.2016 г. около 09:50 часа по ПП-І Е79 е управлявал лек автомобил „Ауди 80“ без съответно СУМПС.

На 25.11.2016 г. са повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл. 343б, ал. 1 от НК срещу:

И.Р. (34 г.) от гр. Благоевград – управлявал лек автомобил „Опел Астра“ на 24.11.2016 г. около 13:35 часа по ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград, с концентрация на алкохол в кръвта 2,07 промила;

П. Георгиева