На 19.05.2017г. около 19:00 часа по ул.“Ал.Стамболийски“ в гр.Разлог, И.К.53г./ от с.Краище, общ.Белица е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,64 промила алкохол в издишания въздух.

На 20.05.2017г. около 01:28 часа по ул.“Пирин“ в гр.Банско, И.К./48г./ от гр.Банско е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,80 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.05.2017г. около 01:01 часа на ул.“Антон Попов“ в .Кулата, К.П./39г./ от с.Кулата е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,73 промила алкохол в издишания въздух.

На 21.05.2017г. около 20:30 часа в района на С.Левуново в посока към ГКПП-Кулата, В.М./33г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „БМВ“ под въздействие на наркотични вещества.

На 21.05.2017г. около 21:40 часа по Малешевска“ в гр.Сандански, И.Д./29г./ от гр.Благоевград е управлявала лек автомобил „БМВ“ след употреба на наркотични вещества.

В. Иванова