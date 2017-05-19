Новините на югозападна България
 ©ShutterstockЧудодеен еликсир от Библията лекува пневмония и грип Картофи с бекон и лук
 Понеделник, 22 МайФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Пияни и дрогирани шофьори в Пиринско! Този път банскалия държи рекорда


22 май 2017 12:12   1307 прочита



Образувани са бързи производства срещу петима шофьори в благоевградска област за извършени от тях престъпления


На 19.05.2017г. около 19:00 часа по ул.“Ал.Стамболийски“ в гр.Разлог, И.К.53г./ от с.Краище, общ.Белица е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,64 промила алкохол в издишания въздух.

На 20.05.2017г. около 01:28 часа по ул.“Пирин“ в гр.Банско, И.К./48г./ от гр.Банско е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,80 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.05.2017г. около 01:01 часа на ул.“Антон Попов“ в .Кулата, К.П./39г./ от с.Кулата е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,73 промила алкохол в издишания въздух.

На 21.05.2017г. около 20:30 часа в района на С.Левуново в посока към ГКПП-Кулата, В.М./33г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „БМВ“ под въздействие на наркотични вещества.

На 21.05.2017г. около 21:40 часа по Малешевска“ в гр.Сандански, И.Д./29г./ от гр.Благоевград е управлявала лек автомобил „БМВ“ след употреба на наркотични вещества.

В. Иванова

Още за: Пиринско  банскалия  рекорд Още от: Крими

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 5141
 4963
 4062
 3015
 2955
 2812
 2656
 2538
 2282
 2189
 5
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.