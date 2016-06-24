Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 21.09.2016г. около 21:45 часа в с.Дъбница, А.М./49г./ от с.Дъбница е управлявал лек автомобил „Форд Транзит” с наличие на 1,99 промила алкохол в издишания въздух.

На 24.06.2016г. около 21:14 часа по ПП1 Е-79 в района на гр.Кресна, Б.Ч./53г./ от с.Микрево, общ.Струмяни е управлявал лек автомобил „Опел Кадет” с наличие на 1,86 промила алкохол издишания въздух.

На 24.09.2016г. около 03:40 часа по ул.”Пейо Яворов” в гр.Гоце Делчев, С.П./21г./ от Р.Гърция е управлявал лек автомобил „Алфа Ромео” с наличие на 1,65 промила алкохол в издишания въздух.

9. Бързи производства за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 21.09.2016г. около 15:10 часа в с.Дъбница, Й.И./56г./ от с.Дъбница е управлявал лек автомобил „Опел Астра” без съответното свидетелство за правоуправление.

На 22.09.2016г. около 02:00 часа на ГКПП Илинден в посока Р.Гърция, Р.К./42г./ от гр.Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Фиат” без съответното свидетелство за правоуправление.

На 24.09.2016г. около 12:50 часа по ул.”Места” в гр.Хаджидимово, К.А./26г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Опел Вектра” без съответното свидетелство за правоуправление.

На 24.09.2016г. около 16:00 часа в района на с.Рупите, О.К./23г./ от с.Струма е управлявал мотоциклет „Априлия” без съответното свидетелство за правоуправление. Мотоциклетът е бил без налична регистрационна табела.