Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 03.02.2017г. около 14:20 часа по ул.“Христо Ботев“ в гр.Разлог, М.Б./31г./ от Р.Турция е управлявал лек автомобил „Тойота“ с наличие на 1,94 промила алкохол в издишания въздух.

На 03.02.2017г. около 23:55 часа в с.Вълкосел, общ.Сатовча, Х.С./34г./ от с.Вълкосел е управлявал товарен автомобил „Мерцедес“ с наличие на 2,02 промила алкохол в издишания въздух.

На 05.02.2017г. около 05:16 часа по ул.”Поленишки път“ в гр.Сандански”, А.Ц./22г./ от гр.Сандански е управлявал лек автомобил „Мерцедес” с наличие на 2,19 промила алкохол издишания въздух.

Бързи производства за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 от НК са образувани срещу следните водачи на МПС:

На 04.02.2017г. около 10:05 часа по ул.“Просвета“ в гр.Петрич, 17-годишен младеж от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Волво“ без съответното свидетелство за правоуправление.

На 06.02.2017г. около 01:10 часа в района на ул.“Рокфелер“ в гр.Петрич, И.Г./21г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Ленд Ровър” без съответното свидетелство за правоуправление.

Р. Андонов