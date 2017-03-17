Бързи производства за извършено престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 17.03.2017г. около 09:10 часа по ул. “Митрополит Борис“ в гр. Благоевград, Д. П. /48г. / от гр. Благоевград е управлявал лек автомобил „Фиат Браво“ с наличие на 1, 35 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.03.2017г. около 02:00 часа по ул. “Кръстьо Хаджииванов“ в гр. Сандански, С. П. /58г. / от гр. Сандански е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 2, 29 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.03.2017г. около 19:25 часа по ул. “Владимир Поптодоров“ в гр. Белица, А. Б. /45г. / от с. Краище, общ. Белица е управлявал лек автомобил „Хюндай“ с наличие на 1, 84 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.03.2017г. около 23:30 часа по ПП1 Е-79 в района между гр. Сандански и с. Кулата, Д. К. /52г. / от с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с наличие на 1, 76 промила алкохол в издишания въздух. Това са поредните арестувани пияни зад волана, всеки ден полицията залавя шофьори с алкохол, управляващи автомобилите си, но въпреки сериозните санкции, все още има такива, които се надяват да минат "между капките "

Иво Кирилов