Скандал, завършил с бой, вдигна на крак полицията в Петрич часове преди Рождество Христово. Около 21:15 часа на 23.12.2016г. в РУ-Петрич е получен сигнал от ЦСМП-Петрич за постъпил за лечение 57-годишен мъж от гр.Петрич, който е пострадал след нанесен му побой.
От пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е пострадал след възникнал скандал за място за паркиране между него и негови съседи. След извършен медицински преглед пострадалият е освободен за домашно лечение.
И. Калинков