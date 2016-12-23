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Невиждана агресия! Биха петричанин след скандал за паркиране


27 декември 2016 13:45   992 прочита



Скандал, завършил с бой, вдигна на крак полицията в Петрич часове преди Рождество Христово. Около 21:15 часа на 23.12.2016г. в РУ-Петрич е получен сигнал от ЦСМП-Петрич за постъпил за лечение 57-годишен мъж от гр.Петрич, който е пострадал след нанесен му побой.

От пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е пострадал след възникнал скандал за място за паркиране между него и негови съседи. След извършен медицински преглед пострадалият е освободен за домашно лечение.

И. Калинков

 

Още за: бой  петричанин  паркиране Още от: Крими

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