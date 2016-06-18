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Нередовни и пияни шофьори продължават войната по пътищата в Пиринско, ето как карат колите си


19 декември 2016 14:07   194 прочита



Бързи производства за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 от НК са образувани срещу следните водачи на МПС:

На 16.12.2016г. около 10:35 часа по ул.“Осогово“ в гр.Петрич, Т.К./38г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Форд Фокус“ без съответното свидетелство за правоуправление.

На 18.12.2016г. около 11:45 часа по ул.“Явор“ в гр.Петрич, Р.С./24г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Опел Астра” без съответното свидетелство за правоуправление.

На 18.12.2016г. около 16:10 часа в района на ГКПП-Кулата, Г.К./41г./ от с.Чешмегирово, обл.Пловдив е управлявал лек автомобил „Опел Астра” без съответното свидетелство за правоуправление.

2. Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 16.12.2016г. около 08:20 часа по ПП1 Е-79 в района на гр.Петрич, А.З./45г./ от гр.Раковски е управлявал лек автомобил „Шкода“ с наличие на 2,27 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.06.2016г. около 02:20 часа по ул.”Черно море” в гр.Петрич, В.К./45г./ от гр.София е управлявал лек автомобил автомобил „Мерцедес” с наличие на 1,56 промила алкохол издишания въздух.

На 18.12.2016г. около 03:25 часа по ул.“Пейо Яворов“ в гр.Гоце Делчев, А.Т./22г./ от с.Ваклиново, общ.Сатовча е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1,61 промила алкохол в издишания въздух.

Иво Иванов

Още за: шофьори  война  пътища  Пиринско Още от: Крими

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