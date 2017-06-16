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Неправоспособни шофьори по пътищата в Пиринско, полицаите задържаха 7


19 юни 2017 12:41   1645 прочита



На 18.06.2017г. около 02:05 часа па ул. “Струга“ в гр. Гоце Делчев, К. Г. /25г. / от гр. Гоце Делчев е управлявал товарен автомобил „Мицубиши“ с наличие на 1, 74 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.06.2017г. около 02:18 часа по ул. “Младост“ в гр. Сандански, Б. З. /23г. / от гр. Сандански е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1, 71 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.06.2017г. около 17:35 часа по ул. “Солун“ в гр. Гоце Делчев, Н. Г. /46г. / от гр. Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Хонда“ с наличие на 1, 74 промила алкохол в издишания въздух.

На 19.06.2017г. около 01:00 часа по ул. “Опълченска“ в гр. Разлог, П. В. /48г. / от гр. Разлог е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 1, 76 промила алкохол в издишания въздух.

На 16.06.2017г. около 15:17 часа в гр. Разлог, Ц. Ш. /23г. / от гр. Разлог е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ без свидетелство за управление.

На 17.06.2017г. около 15:50 часа в с. Дебрен, общ. Гърмен, К. Ч. /29г. / от с. Дебрен е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ без свидетелство за управление.

На 17.06.2017г. около 18:10 часа по ул. “Иван Михайлов“ в гр. Благоевград, А. К. /35г. / от с. Годешево, общ. Сатовча е управлявал мотопед „Кимко“ без свидетелство за управление.

В. Иванова

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